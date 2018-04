Approvato il Piano triennale delle opere pubbliche di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Il consiglio comunale ha approvato il Piano delle alienazioni strettamente collegato al programma triennale delle opere pubbliche, ad iniziare dall’importante intervento di risistemazione del pontile, che prevede la suddivisione in tre lotti. Il primo, già nel 2018 di 780mila euro, il secondo nel 2019 di 1 milione 090mila euro e il terzo nel 2020 di 650mila euro.

Complessivamente, per il restauro definitivo della struttura simbolo di Forte dei Marmi sono stati stanziati 2milioni 520mila euro, ripartiti in tre anni. Il pacchetto, approvato mercoledì dal consiglio, comprende anche il terzo lotto della riqualificazione di Piazza Garibaldi per un investimento di 700mila euro, mentre 535mila euro andranno all’illuminazione pubblica di alcune zone di Vittoria Apuana.

Inoltre 500mila euro sono invece, il contributo destinato a Gaia Spa per la sostituzione delle tubature in fibrocemento dell’acquedotto in via Michelangelo, unitamente all’implementazione della fognatura bianca per una spesa di 300.000,00 euro. Inoltre, sono stati approvati gli interventi antisismici già finanziati da contributi statali o da spazi ricavati in deroga al pareggio di bilancio, per le scuole Don Milani, Guidi e Pascoli. Oltre ai 263mila euro per la cabina elettrica per lo stadio Necchi Balloni e la nuova illuminazione per il Palasport.

«Tutte queste opere, relative al 2018 – spiegano l’assessore alle finanze Andrea Mazzoni e l’assessore ai lavori pubblici Enrico Ghiselli – saranno finanziate attraverso gli oneri di urbanizzazione e grazie al Piano della alienazioni. L’amministrazione comunale – proseguono ancora – per la prima volta, ha scelto di introdurre un capitolo di spesa di 100mila euro da destinare al decoro urbano, messo a disposizione per gli interventi di manutenzione del territorio. Ma l’impegno verso la collettività di Forte dei Marmi non finisce qui, perché altri 50mila euro sono stati inseriti in un altro capitolo, indirizzato alla sicurezza, che servirà per aiuti mirati alla tutela dei cittadini. Infine- concludono gli assessori – i 38mila euro finora accantonati grazie alla rinuncia del sindaco agli emolumenti e alla riduzione del 30% degli assessori sul loro compenso, verranno destinati a prestiti al consumo per le famiglie in difficoltà».