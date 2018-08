Approvate modifiche al Regolamento per il mercato del Forte

FORTE DEI MARMI – Dopo mesi di incontri e concertazioni con i soggetti interessati, sono arrivati i primi cambiamenti per il Mercato del Forte che di fatto apportano migliorie in termini di sicurezza e ordine, con una serie di misure urgenti in aggiunta a quelle già esistenti, riguardanti le modalità di svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica nel posteggio assegnato da parte degli operatori dei mercati.

Dopo l’ordinanza sindacale n. 272 in cui venivano ridisegnati ed istituiti tre varchi di accesso ai mezzi di soccorso al mercato del mercoledì in Piazza Marconi, in direzione Viale Morin, Viale Matteotti e Via Piave, operazione questa che comportato anche un riassetto dei banchi degli operatori, ieri sera 30 luglio in Consiglio Comunale, con la sola astensione da parte del gruppo di opposizione Obiettivo Forte, è stata approvata la modifica dell’articolo 15 del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su areee pubbliche, in mercati, fiere, posteggi isolati ed in forma itinerante.

Queste le modiche inserite ed approvate grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale nelle persone dei consiglieri Massimo Lucchesi e Luigi Trapasso e da tutto l’ufficio Suap Commercio: lo spazio a protezione dei banchi di vendita non potrà sporgere oltre 1.5 metri e comunque non deve essere di impedimento alla circolazione dei veicoli e mezzi di sicurezza ed interferire con altri posteggi, non sporgere sui varchi di accesso alla zona di mercato; il suddetto spazio non potrà essere utilizzato per esporre merci in vendita. Nelle modifiche al Regolamento è stato definito che nelle aree di posteggio potrà sostare solo uno ed un solo veicolo per ogni operatore, munito di apposito contrassegno.

Intanto sono arrivati i primi riscontri alle novità apportate dall’Amministrazione tra cui quella di operatore del Mercato che dopo una iniziale preoccupazione: “esprimo i complimenti al Sindaco e ai suoi collaboratori per l’operato svolto, ringraziando in particolare il consigliere Trapasso, da anni conoscitore delle dinamiche del mercato e sempre presente in piazza con noi operatori, con cui è stato possibile un dialogo civile e costruttivo”.