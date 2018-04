Approdo “La Madonnina”, nuova interrogazione di Alessandro Santini

VIAREGGIO – E’ vero che, presso l’approdo della Madonnina a Viareggio, in 9 pontili su 11 è possibile attingere liberamente acqua ed energia elettrica dalle colonnine blu? E’ vero che il sistema antincendio dell’intero approdo (colonnine rosse) è compromesso e non sarebbe quindi garantita la sicurezza delle imbarcazioni ormeggiate? Ed è vero che durante la notte chiunque, con buone o cattive intenzioni, può accedere liberamente ai pontili (e quindi raggiungere la Darsena e la città) perché il servizio di sorveglianza risulta garantito solo dalle 8 alle 20?

Sono alcuni dei punti che il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Alessandro Santini, ha inserito nella nuova interrogazione rivolta alla giunta comunale e, per conoscenza, inviata al commissario liquidatore per la Viareggio Porto Spa Marco Marchi, al comandante della Capitaneria di Porto Giovanni Calvelli, all’Autorità Portuale Regionale e alla Guardia di Finanza di Viareggio. “Non ho ancora ricevuto risposta all’interrogazione del 9 aprile – spiega Santini – ma ho voluto formalizzare subito questo nuovo documento, a integrazione del precedente, per chiedere conferma delle informazioni di cui sono venuto a conoscenza di recente”.

Nell’atto del 9 aprile, a oggi inevaso, le richieste di Santini erano volte ad accertare il rispetto delle normali e basilari prescrizioni, da parte di chi continua a usufruire dell’approdo e l’impegno fattivo delle autorità competenti nella tutela dell’integrità e del valore dello stesso.