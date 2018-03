Appello al Voto – Vittorio Fantozzi chiede il voto per il centrodestra

MONTECARLO – Un appello al voto rivolto ai concittadini per guardare all’interesse del territorio comunale ed alla problematiche della Valdinievole quello mdiretto personalmente dal Sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi e diretto a Maurizio Carrara e Patrizio La Pietra , i due candidati del centro destra per la Camera e per il Senato.

«Tra i tanti motivi che possono spingerci alle urne domenica, uno da valutare attentamente è quello di avere dei riferimenti presenti e capaci per il territorio tali che la municipalità di Montecarlo possa farvi affidamento per trovare maggiore sostegno nel perseguimento dei propri obiettivi.

Diversamente dagli eletti del Pd che considerando le istituzioni e le comunità solo in base alla loro appartenenza o meno al proprio partito hanno latitato su Montecarlo, abbiamo adesso tutti la possibilità non soltanto di presentare il conto a chi ci ha trattato secondo schemi da guerra fredda ante 1989 ma di offrire sostegno e fiducia a figure nuove espresse dalle candidature del centro destra.

Maurizio Carrara e Patrizio La Pietra rappresentano in questo senso la risposta migliore per consegnare un voto utile la prossima domenica, non soltanto perché non hanno e superano l’idea della politica che divide gli italiani in buoni e cattivi ma hanno dimostrato con la propria biografia di non vivere di questa. Le loro esperienze in campo lavorativo, inoltre, sono conferma di poter contare domani su una rappresentanza capace di confrontarsi con la realtà del nostro territorio a vantaggio di tutti».