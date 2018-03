Appello al voto – Stefano Baccelli (Partito Democratico)

LUCCA – Appello al voto di Stefano Baccelli, candidato per il centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio di Lucca, Piana, Valle del Serchio, Massarosa e Viareggio.

«Quella di domenica è un’occasione da non perdere. Intanto perché, come recita la nostra Costituzione, che proprio quest’anno compie settant’anni, votare, oltre che un diritto, è un dovere civico.

E, soprattutto in periodi difficili come questo, significa esprimere la propria appartenenza, identitaria e morale, alla comunità.

Domenica si vota per decidere chi mandare in Parlamento a rappresentare gli interessi di questa comunità. Scegliete la persona e il progetto. Scegliete chi sa ciò di cui parla, chi conosce la nostra terra, chi da anni ascolta davvero i bisogni dei cittadini e scegliete chi ha dato prova di saper trasformare il confronto con gli amministratori locali in opere concrete.

Il 4 marzo si decide su questo. Vi invito a resistere alla tentazione di esprimere un voto di rabbia e di protesta per un voto di fiducia e di buon senso. Non un voto di pancia, ma di testa.

Un voto per il futuro di questa comunità».

È per questo che chiedo il vostro voto. Perché da amministratore di questo territorio non sono mai venuto meno all’impegno che ho preso principalmente con me stesso: stare in mezzo alla gente, nella realtà di tutti i giorni e sulle nostre strade che percorro in lungo e in largo instancabilmente da anni. Con l’obiettivo di ascoltare cittadini e amministratori e condividere soluzioni, cioè dare risposte ai bisogni e trasformare le buone idee in opportunità.

L’ho detto più volte e lo ripeto: voglio essere come un ponte ideale, che collega, da una parte, la competenza acquisita sul campo, e, dall’altra, la possibilità di portare in Parlamento un progetto concreto, con il quale rappresentare le esigenze, valorizzare l’operosità della nostra comunità e la bellezza dei nostri luoghi, per garantirne lo sviluppo socio-economico e infrastrutturale.

Farò affidamento anche sul rapporto concreto con gli amministratori locali, che ha permesso in questi anni di realizzare assieme tante opere, dalle scuole alle strade, dalla mobilità ferroviaria a quella ciclabile, dalla sicurezza del territorio alla qualità dell’ambiente, dalla difesa del lavoro alla valorizzazione dei nostri beni culturali.

Stefano Baccelli