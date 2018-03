Appello al Voto – Matteo Scannerini (Forza Italia) si appella ai giovani

LUCCA – La campagna sta per finire. Mancano poche ore. Approfitto con questo brevecomunicato per ringraziare tutti i ragazzi che , con lealtà e correttezza, hanno partecipato alla campagna e che , insieme a me, hanno fatto tutto quello che era in loro potere per far raggiungere alla nostra Forza Italia il miglior risultato possibile. Grazie al nostro coordinatore provinciale, Maurizio Marchetti, che ci ha affidato la gestione di una parte importante della campagna. Grazie per la fiducia che ci ha dimostrato anche il nostro candidato al collegio uninominale del senato di Lucca e Massa Carrara, Massimo Mallegni, grande sindaco e imprenditore. Grazie anche a Deborah Bergamini, nostra capolista alla camera e grande amica. Invitiamo i nostri coetanei , ma anche i meno giovani, a votare Forza Italia, forza politica che garantisce un programma serio , equilibrato per tutte le categorie e per tutti i cittadini, in ambito economico , sociale , per quanto riguarda la politica interna ed estera. Il nostro obbiettivo è riportare il lavoro fra i giovani e, allo stesso tempo, aiutare i nostri padri e le nostre madri che l’hanno perso ma che , per l’età , non sono riusciti ancora a riciclare le loro competenze. Vogliamo rendere le nostre strade più sicure. Garantire un fisco più equo. È incredibile, se ci pensiamo, quanto gli interessi dei giovani, che noi dovremmo portare in auge, siano in realtà gli interessi di tutti. In fondo siamo tutti cittadini dello stesso paese, persone che fanno parte di un unico popolo. Speriamo di aver convinto la maggioranza di quest’ultimo dei nostri buoni propositi. Domenica, prima di farvi un giro con il vostro ragazzo, ragazza , o con la vostra famiglia, passate dal seggio e fate una x su Forza Italia

Matteo Scannerini