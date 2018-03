Appello al Voto – Lucca Civica lascia libertà di scelta ai propri elettori

LUCCA – Lucca Civica ringrazia Liberi e uguali, la lista Insieme, e Il Partito Democratico, che hanno illustrato i loro orientamenti politico-programmatici per il nostro paese, in vista delle elezioni del 4 marzo. Lucca Civica, riconosce che le problematiche locali, spesso anche le piu’ banali, sono strettamente legate a problemi, normative e direttive sia nazionali che internazionali. Solo uno stretto rapporto di collaborazione con grandi forze politiche, puo’ operare una sintesi tra i localismi e i problemi globali, consentendo alle liste civiche, di esprimere necessita’ e istanze, che non siano puro campanilismo. L’augurio per il 4 marzo, e’ di assistere a un voto che premia chi lavora per unire l’Europa e non per dividerla, per costruire le basi per una convivenza pacifica e non per fomentare odii ed egoismi, per quanti credono che la Democrazia sia un valore incompatibile con i rigurgiti del passato piu’ buio della nostra storia.