Appello al Voto – CasaPound chiede il voto per l’Italia

LUCCA – Votare CasaPound Italia perché centrodestra e centrosinistra faranno insieme un governo tecnico e servirà un’opposizione seria in Parlamento. CasaPound si batte per la sovranità nazionale, per il lavoro stabile e ben pagato, per garantire agli italiani la proprietà della casa e la possibilità di tornare a fare figli, per fermare il grande business che gira intorno all’immigrazione.

Il voto a CasaPound è un voto forte per l’Italia.