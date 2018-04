Aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia a Camaiore

CAMAIORE – Dal 2 al 31 maggio 2018 sarà possibile effettuare le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia del Comune di Camaiore: si può presentare la domanda per i bambini che avranno compiuto tre mesi entro il 1° settembre 2018. Il modulo è presente nell’area tematica “Scuola, giovani e formazione”, sezione “Modulistica e servizi online – Nidi d’infanzia”. Entro il 12 luglio saranno approvate e pubblicate le graduatorie definitive. Successivamente, i genitori saranno convocati per un’assemblea sulle modalità di ambientamento e l’organizzazione del servizio.

Il Comune di Camaiore gestisce tre nidi d’Infanzia: “Lo Scrigno Magico” a Camaiore, “Girotondo” e “Mafalda” a Lido di Camaiore. I Nidi “Lo Scrigno Magico” e “Girotondo” offrono un servizio educativo rivolto ai bambini tra i tre mesi ed i tre anni di età. Il Nido “Mafalda” offre un servizio educativo rivolto ai bambini tra i dodici mesi e i tre anni di età.

La frequenza si articola su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì con orario di ingresso compreso nella fascia 07.50-09.15. Si può frequentare il nido con modalità “Tempo lungo” o “Tempo corto”. L’orario di uscita per il “Tempo corto” è compreso nella fascia 12.30-13.00; l’uscita del “Tempo lungo” per i nidi “Lo Scrigno Magico” e “Mafalda” è compresa nella fascia 15.30-16.30 mentre per il nido “Girotondo” è compreso nella fascia 15.30-16.00.

In vista delle iscrizioni, i nidi d’infanzia del Comune di Camaiore aprono le porte alla cittadinanza con una “Giornata dell’accoglienza”. Con questa iniziativa le educatrici del servizio offrono ai genitori, intenzionati a iscrivere i propri figli al Nido, la possibilità di visitare gli ambienti e chiedere informazioni circa le attività educative e didattiche svolte all’interno delle strutture.

La giornata sarà organizzata secondo il seguente calendario:

– Nido d’Infanzia “Girotondo”, via Carducci 1, Lido di Camaiore: martedì 8 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00;

– Nido d’Infanzia “Mafalda”, via del Paduletto 102, Lido di Camaiore: martedì 8 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00;

– Nido d’Infanzia “Lo scrigno magico”, via Toti, Camaiore: mercoledì 9 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00;

Inoltre sarà possibile visitare le seguenti strutture accreditate:

– Nido d’Infanzia privato accreditato “Il nido di Gigia”, via E. De Nicola, 47 – loc. Secco, Lido di Camaiore: martedì 8 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00;

– Nido d’Infanzia privato accreditato “L’alveare”, via XII Agosto 1\4 Capezzano Pianore: