Antigone di Sofocle al Cantiere Giovani con il professore Luca Baccelli

LUCCA – Nell’ambito del Progetto “IO SONO un giovane volontario” promosso dal Ce.I.S., Gruppo “Giovani e Comunità” , dalla Provincia di Lucca, dall’Associazione La Luna e dalla Misericordia di Lucca in collaborazione con il CESVOT, il 31 gennaio a partire dalle ore 17 ANTIGONE di Sofocle commentata da Luca Baccelli, Professore Ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Camerino. L’incontro è orientato a riscoprire e rivitalizzare la dialettica tra la legge di natura e le leggi dell’uomo, tra la giustizia e le regole, perché ciò che accadde a Tebe, fatte le debite proporzioni, sta di nuovo accadendo. Il deficit storico che sta imperando in tutti gli strati sociali sembra inarrestabile e impedisce a molti di capire i cicli storici e le loro conseguenze sia sul piano dell’identità che su quello sociale. Si confondono i piani della giustizia, delle leggi non scritte, della coscienza e di Dio, con quella della giurisdizione. Conoscere Antigone è riscoprire che la natura umana ha degli imperativi morali ed etici che non sempre corrispondono alle leggi scritte.

Il comportamento di Antigone, che decide di violare le leggi umane in nome delle leggi del sangue, più antiche e sacre di quelle scritte, mette in discussione l’autorità di Creonte e quindi del potere.

Antigone è un personaggio dalla grande forza d’animo, che deriva dalla sua stessa esperienza di vita: Antigone appare, nell’antefatto del dramma, l’unico personaggio con il coraggio e la forza di contrapporsi, fra umiliazioni e patimenti di ogni tipo, all’individuo più turpemente peccaminoso che avesse mai visto la luce del sole.

Antigone ha visto morire i suoi fratelli, sua unica speranza. Per questi motivi non riesce a condividere i timori della sorella Ismene, né ad accettare le regole di un mondo fatto dagli uomini, l’Antigone «nata per condividere non l’odio, ma l’amore», l’Antigone che ritiene la morte solo un guadagno, di fronte alle ingiustizie imposte da un potere mai neutro ma interpretabile del potere umano.

Le ingiustizie e le disuguaglianze, i doppi pesi e le doppie misure, le leggi fatte per i forti Antigone le avrebbe mai approvate?

Per info: 0583 057222

mail – cantieregiovanilucca@nullgmail.com