“Anteprima vini della Toscana”, al Real Collegio il 5 e 6 maggio, festeggia quest’anno 50 anni di Sassicaia

LUCCA – Si è svolta questa mattina al Teatro del Giglio la conferenza stampa per presentare “Anteprima Vini della Costa”, l’evento che si svolgerà il 5 e il 6 maggio al Real Collegio che vede protagoniste oltre 600 etichette di vini.

L’evento, presentato dall’Associazione Grandi Cru della Costa Toscana e presente questo week end a Extra Olio, torna ad ospitare i sapori e i profumi della Costa Toscana nell’annuale rassegna dei viticoltori delle province bagnate dal mare.

Erano presenti alla conferenza il Presidente del Consorzio Colline Lucchesi, l’Assessore Mercanti, l’amministratore unico del Teatro del Giglio Gianni Del Carlo e l’organizzatrice dell’evento Alessandra Guidi.

Un’edizione straordinaria, la diciassettesima, con l’obiettivo di raccontare una fondamentale realtà produttiva toscana, un fantastico viaggio attraverso le personali storie di uomini e donne che hanno creduto nel territorio di costa come “terroir” di eccellenza per la propria avventura vitivinicola.

“Il punto di forza di questa riuscita manifestazione è proprio questo – racconta un produttore – il mondo del vino si apre per la prima volta a una dimensione culturale perdendo la sua autoreferenzialità “.

Al primo piano del prestigioso palazzo del Real Collegio una completa galleria di aziende per presentare le produzioni di Costa da Massa Carrara a Grosseto attraverso Lucca, Pisa e Livorno. Non solo le più note etichette che contribuiscono al nome della Toscana nel mondo ma anche giovani aziende che scelgono una strada di autenticità nelle proprie produzioni, esplorano i temi del biologico e del biodinamico, decidono di presentarsi attraverso i volti dei vigneron che personalmente raccontano le loro storie produttive.

“Questo grande evento – spiega il Presidente del Consorzio Colline Lucchesi – è nato dalla voglia di fare qualcosa sul vino e l’idea di inserire la produzione lucchese in quella toscana ha anticipato un progetto di comunicazione su cui la provincia adesso sta lavorando molto. In questo modo la Toscana, e maggiormente Lucca, hanno potuto ottenere la visibilità che meritano”.

“Questa è una delle manifestazioni enogastronomiche – continua Mercanti – in cui il Comune crede molto e dà tutto il suo appoggio. Lucca grazie a eventi come questi può ambire a diventare l’eccellenza per l’enogastronomia. Dobbiamo sempre più preservare e aiutare iniziative come queste che hanno una forte ricaduta sulla città”.

Centro dell’edizione 2018 è il prestigioso omaggio al padre della Costa Toscana: il Sassicaia.

1968-2018: una verticale unica che in 5 assaggi esplora cinque decenni di vino diventato per il mondo un mito e un riferimento di eleganza.

Altro punto di forza dell’evento è sicuramente, come ogni anno, la presenza di ospiti internazionali. L’edizione 2018 presenterà una selezione di viticoltori ungheresi scelti da Tibor Gal, figlio del grande enologo magiaro dell’Ornellaia, anche lui enologo e produttore nella sua terra di origine. Accanto a lui un salone invece interamente dedicato ad “Altra Toscana”, le province dell’entroterra della nostra regione.

Partner importante di Anteprima è, come ogni anno, il Teatro del Giglio: “Sono molto contento di proseguire questa collaborazione – racconta infatti l’amministratore unico Gianni del Carlo – la funzione del teatro dovrebbe essere sempre quella di unirsi ad altre iniziative culturali valide della città per aiutarle a crescere. Anteprima è particolarmente apprezzata dal pubblico lucchese e non solo e questo perché si è creato il suo spazio rilevante in questo panorama”.

Durante l’evento saranno poi presenti laboratori di degustazione come “Etna. Il Rosso del Vulcano” e “Il Re Nebbiolo” e ancora banchi di assaggio che racconteranno i sapori della Toscana attraverso i prodotti di sapienti Artigiani del Gusto accompagnati ovviamente da una selezione di vini della Costa. Omaggio anche alla manifattura tabacchi con altrettanti laboratori con degustazioni di vini e distillati delle aziende dell’Associazione Grandi Cru.

Infine si consolida anche per questa edizione la partnership con il Lucca Classica Music Festival, prestigioso festival prodotto dall’Associazione Musicale Lucchese che proporrà spettacoli, dibattiti, incontri e tante sorprese nelle sedi istituzionali della città.

Ultima novità per l’edizione di quest’anno è invece l’insolita partnership con l’Ordine degli Architetti: una proposta formativa con crediti riconosciuti per architetti che esplora il paesaggio toscano del vino in una serie di incontri dedicati.

“Credo questa manifestazione possa ancora crescere tanto e abbia ancora tanto da dare – conclude l’organizzatrice Alessandra Guidi – essendo l’unico evento in cui i produttori di vino ci mettono la faccia, presentandosi direttamente all’evento per mostrare le loro proposte”.