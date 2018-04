Anteprima Vini coinvolge i commercianti: al via il contest per la vetrina più bella

LUCCA – L’appuntamento con Anteprima Vini, in programma al Real Collegio il 5 e 6 maggio con 600 etichette di oltre 100 produttori della costa Toscana, si avvicina. E l’atmosfera, in tutta la città, si colora delle tinte rubino e bianco sfumato dei vini che guardano al mare. La manifestazione, infatti, organizzata dall’associazione Grandi Cru della Costa Toscana e da Event Service Tuscany, ha lanciato “Anteprima Wine Corner”, il contest per la vetrina, o il corner, più belli, che chiama a raccolta i commercianti lucchesi per creare un filo conduttore suggestivo e tematico.

I commercianti aderenti hanno ricevuto l’Anteprima box, composta da una bottiglia di vino di un’azienda della Costa Toscana, una copia del libro “65 Grandi Cru della Costa Toscana” di Oliviero Toscani, Francesco Merlo e Salvatore Settis e una locandina dell’evento.

La vetrina o il corner, che dovranno ovviamente rimandare al mondo del vino, resteranno allestiti dal 29 aprile al 5 maggio. Nei giorni di mercoledì 2 e giovedì 3 maggio sarà poi realizzato un servizio fotografico, che verrà condiviso sulle pagine Facebook “Grandi Cru” e “Anteprima Vini della Costa Toscana” e sul profilo Instagram “Grandi Cru”. Due gli allestimenti premiati: il primo sarà scelto da una giuria di settore, composta da tre membri, mentre il secondo sarà incoronato dal popolo della rete, in base al numero dei “mi piace” ottenuti sulla pagina Facebook “Anteprima Vini della Costa Toscana”. Entrambi i vincitori otterranno una bottiglia magnum prodotta da due note aziende della Costa Toscana e l’ingresso omaggio valido per due persone ad Anteprima Vini, al quale è abbinato l’accesso all’area lounge riservata.

Sale, quindi, l’attesa per Anteprima Vini che porta a Lucca il meglio della produzione vinicola dei territori della costa Toscana, oltre che numerosi laboratori di degustazioni, eventi collaterali, incontri e, quest’anno, evento nell’evento, l’attesissima verticale per i 50 anni dalla prima vendemmia messa in commercio (era il 1968) del Sassicaia, vino amato e conosciuto in tutto il mondo.

Ventitré gli esercizi che hanno aderito ad Anteprima Wine Corner: Bollicine d’Autore, Casa del Bottone, Centonove calzature e accessori, Chocolat, Ciclo Divino, Gigolò & Void Donna e Uomo, Lanza & Co, La Tana del Boia, Les Tricot, Marco Massetti Shoes, Marina Fiori, Maraviglie, Ottica Toni, Palma Calzature, Panda, Paoletti Cartoleria, Pinabì, Premium, Ristori, Santi e Guerrieri, Vineria Dolce Vita, Centrottica, Libreria Fuori Porta.

Si ricorda che gli operatori di settore possono accreditarsi fino al 3 maggio. Per ogni ulteriore informazione Event Service Tuscany Lucca – info@nullanteprimavini.com – tel 0583 491880; www.anteprimavini.com.