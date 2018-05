Anteprima Vini: al via un’edizione straordinaria

LUCCA – È tutto pronto: la due-giorni del vino che guarda verso il mare, e non solo, prenderà il via domani, sabato 5 maggio, e sarà un tripudio di sapori, di colori, di novità e di suggestioni. Anteprima Vini della Costa Toscana, prodotto dall’associazione Grandi Cru e da Event Service Tuscany, torna infatti a popolare le sale del Real Collegio, con un’edizione straordinaria, la 17.a, che celebra la Toscana come terra d’eccellenza a tutto tondo, tra vigneron di lungo corso e giovani viticoltori. Ma, soprattutto, torna con un evento speciale, unico nel suo genere: l’omaggio al padre della Costa Toscana, il Sassicaia, per i 50 anni dalla prima produzione messa in commercio. Un omaggio tutto condensato in una verticale prestigiosa, che in cinque assaggi, guidati dal fondatore del Gambero Rosso, Daniele Cernilli, esplora cinque decenni di un vino diventato per il mondo un mito e un riferimento di eleganza. Il fiore all’occhiello della splendida Tenuta San Guido, a Bolgheri, di proprietà di Nicolò Incisa della Rocchetta, presidente onorario dell’Associazione Grandi Cru della Costa Toscana.

Anteprima Vini è la consacrazione del vino costiero, raccontato da 100 viticoltori con oltre 600 etichette, che da Massa Carrara raggiungono la provincia di Grosseto, passando per i territori di Lucca, Pisa e Livorno. Non solo le etichette più note che contribuiscono a confermare la reputazione della Toscana nel mondo, ma anche giovani aziende che scelgono una strada di autenticità nelle proprie produzioni e che nella due-giorni del Real Collegio avranno la possibilità di raccontarsi. Ampio spazio anche per le province toscane dell’entroterra alle quali saranno dedicate le sale ospiti nazionali. Piccole e nuove denominazioni affiancheranno gli storici nomi del Chianti delle colline aretine, senesi e fiorentine, i Brunelli di Montalcino e l’esclusivo Nobile di Montepulciano. Ed è proprio al Chianti che sarà dedicata una masterclass dal titolo “Selvapiana. La storia del Chianti Rufina”. A questo laboratorio e alla verticale dedicata al Sassicaia, si uniscono altri appuntamenti come l’“Etna. Il rosso del vulcano”, “Il Re Nebbiolo” è il tocco di internazionalità, con una ricca selezione di viticoltori ungheresi scelti da Tibor Gar.

E ancora: al piano terra ci sarà “Il Giardino di Anteprima”, a ingresso gratuito, con una selezione di prodotti gastronomici d’eccellenza, accompagnati da una selezione dei vini della Costa. Prosegue inoltre la collaborazione con l’Accademia Maestro d’Olio di Fausto Borella che domenica alle 17 presenterà una selezione degli oli premiati con le corone dell’Accademia, e con la Manifattura Sigaro Toscano attraverso lo spazio Fumoir.

Grande attenzione, infine, per gli eventi collaterali, dalla sinergia con il Lucca Classica Music Festival all’associazione Napoleone ed Elisa da Parigi alla Toscana con “Il naso racconta. Dal terroir francese alla costa toscana”.

Anteprima Vini è organizzato, con il sostegno di Conad del Tirreno, Fondazione Bertarelli, Strada dell’olio e del vino di Lucca, Lucca Promos, Allestend srl, Ideaprint srl, Colged, Artech e Amandla e con la partnership di Lucca Classica Music Festival, AML, Teatro del Giglio, Fisar Lucca, Università Campus Lucca, Ordine degli Architetti di Lucca.