Anteprima lucchese per la Mostra delle Camelie edizione 2018

CAPANNORI – Anteprima lucchese, dal prossimo fine settimana, per la 29a Mostra Antiche Camelie della Lucchesia promossa dal Centro Culturale Compitese e dal Comune di Capannori in programma nel Borgo delle Camelie e in altri luoghi del territorio nei fine settimana 10/11- 17/18, 24/25/31 marzo 1/2 aprile.

Sabato 3 febbraio alle ore 16 nella Sede dei Lucchesi nel Mondo al Castello S. Pietro sulle Mura urbane di Lucca sarà inaugurata la mostra Nostalgia di Giappone:“Temari”, antica forma d’arte popolare giapponese, a cura dell’associazione Iroha.

La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta fino al 28 febbrai dal lunedì al venerdì in orario 9.30-12.30 e il sabato e la domenica in orario 10-17.

Domenica 4 febbraio alle ore 16 con un concerto a cura del Laboratorio musicale “La Rondine” a Villa Bottini saranno inoltre inaugurate la ‘XII Mostra di pittura e disegno botanico’, la ‘IV Mostra di pittura e arte contemporanea’ e l’esposizione delle opere del ‘II Concorso pittorico-scultoreo’ riservato ai Licei d’arte della Toscana.

Le mostre, ad ingresso libero, resteranno aperte fino al 4 marzo e saranno visitabili nei giorni 4 febbraio in orario 16-19; 10/11 febbraio in orario 10-19; 13 febbraio in orario 14-19; 16/17/18/23/24/25 febbraio in orario 15-24; 3/4 marzo in orario 10-19.

Le iniziative che si svolgono a Lucca sono realizzate in collaborazione con il Comune di Lucca, l’Associazione Lucchesi nel Mondo, il Liceo Artistico ‘A. Passaglia’ e la Società Italiana della Camelia.

Per informazioni www.camelielucchesia.it,[email protected] camelielucchesia.it, tel 0583 977188 366 2796749