“Anteprima Cibart”: gran finale domani alla Cappella nel segno del marmo, della storia e… del buon cibo

SERAVEZZA – Seconda e ultima giornata domani, domenica 22 luglio, per Anteprima Cibart, evento tra arte, storia e cibo nello splendido scenario della Pieve romanica di San Martino alla Cappella. Nella pieve, nell’attigua chiesetta in rovina, sul prato circostante e nelle antiche cave di marmo per tutta la giornata resteranno in libera esposizione decine di opere di molti artisti italiani e internazionali, tra i quali Emanuele Giannelli, Andrea Bartolucci, Stefano Pierotti, Giorgio Eros Morandini, Meliton Rivera Espinoza, Roberto Giansanti, Cui Yi, Lorenzo Guiducci, Ana Maria Alonso, Alfio Bichi, Antonio Mastromarino, Eleonora Francioni, Silvano Cattai, Marian van Dongen, Jörg Plickat, Daniele Tognelli e David Campbell. Sul pianoro anche l’installazione di urban knitting dal titolo “Men” realizzata dal collettivo Cibart e un esempio di quarry art con l’esposizione “Sospiri di ferro: quando l’estrazione del marmo diventa arte”, nuova forma di espressione artistica legata alla coltivazione degli agri marmiferi.

Sicuramente da non perdere il simposio di scultura all’aperto cui daranno vita gli allievi della China Academy of Art (presenti a Seravezza fino a fine mese per un workshop diretto da Jörg Plickat) fianco a fianco con gli studenti tedeschi che ogni estate scelgono la Cappella per perfezionare i loro studi in scultura. Degno di nota inoltre, alle ore 19:30, l’approfondimento storico-culturale sul Comunello de La Cappella e la visita guidata alle bellezze della Pieve e delle zone circostanti, entrambi a cura dell’architetto Andrea Tenerini. Gran finale alle 21:30 con il concerto de “I triplo malto”. Stand enogastronomici aperti a partire dalle ore 18. Accesso libero e gratuito all’intera area interessata dall’evento.

“Anteprima Cibart” è inserita nel calendario unitario promosso dai Comuni di Seravezza, Pietrasanta, Forte dei Marmi e Stazzema nel cinquecentesimo anniversario della presenza di Michelangelo Buonarroti in Versilia.