Antenne e telefonia mobile: Sinistra con organizza un appuntamento sulle nuove tecnologie in arrivo

LUCCA – La telefonia mobile a Lucca: come sta cambiando la qualità della nostra vita, alla luce delle nuove tecnologie e dei cambiamenti normativi?

A porsi la domanda è l’associazione “Sinistra con”, nata dall’esperienza della lista d’impegno civico “Sinistra con Tambellini”, che sull’argomento organizza un’assemblea pubblica. L’appuntamento è per giovedì prossimo (21 giugno), alle ore 21,15, nella sede di Sinistra con, in via Vecchia Pesciatina 1076 a San Vito. Saranno presenti l’assessore all’ambiente Francesco Raspini, il rappresentante della lista Sinistra con Tambellini nelle commissioni lavori pubblici ed ambiente e urbanistica Daniele Bianucci, e il tecnico consulente del Comune di Lucca per il piano della telefonia mobile Alfio Turco.

«Il tema delle antenne, e più in generale della telefonia mobile, è un argomento giustamente molto sentito dalla cittadinanza, in quanto influisce non poco sulla qualità della vita di tutte e tutti – sottolinea il consigliere comunale Daniele Bianucci – Abbiamo voluto quindi dedicare un approfondimento specifico su questo punto: perché sia le nuove tecnologie che presto arriveranno anche sul nostro territorio, sia la conseguente nuova normativa in materia, introdurranno in tempi brevi questioni inedite ed importanti, sulle quali crediamo sia importante riflettere e studiare fin da subito. L’invito a partecipare è quindi rivolto a tutti, perché ciascuno può apportare un contributo fondamentale».