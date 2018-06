Anpana si è dotata di un nuovo spargisale per far fronte al gelo invernale

LUCCA – «E’ stata dura – dicono in Anpana – ma, benché qualcuno, non rispettando la parola presa, non abbia donato il consistente contributo promesso per l’acquisto dello spargisale, provocando un “rallentamento” nel coronamento di questo progetto, siamo riusciti nel nostro scopo. I volontari non si sono mai arresi e, con iniziative di raccolte fondi ‘mirate’, è stata raggiunta un soddisfacente cifra che ha permesso l’acquisto dell’attrezzo».

«L’inconveniente iniziale – proseguono -, purtroppo, non ci ha permesso di coprire il costo completo ma, grazie al buon cuore dei soci, dei cittadini, del 5 x mille relativo agli anni 2015 e 2016 e, soprattutto, al fondamentale contributo delle Aziende Puccetti S.p.A., Papeschi s.r.l. e Cllat S.p.A. sono stati raccolti 2mila 953 euro su 3mila 500».

Lo spargisale è stato ritirato nei giorni scorsi direttamente dall’azienda Gamberini di Funo (Bo): «si tratta – spiegano – di un mezzo trainato omologato, con spiccate caratteristiche di solidità e sicurezza, con una capacità di carico di Kg. 250 e con un raggio di spaglio variabile da 2 a 6 mt.; il dosatore è interamente in acciao inox ed è completo di fanaleria e lampeggiante».

Lo spargisale entrerà nelle dotazioni di protezione civile di Anpana Lucca per interventi, in caso di necessità, sulle strade comunali collinari o a disposizione di chi, aziende o privati, voglia tutelarsi dalla formazione di ghiaccio su piazzali aziendali, vie private o cortili.

«Chi volesse contribuire al saldo dell’acquisto dello spargisale – concludono -, può contattare il numero 366/2780347, scrivere alla e-mail sezione.lucca@nullanpana.net o effettuare bonifico su IBAN IT19Z0760113700001039496607 intestato ad Anpana Lucca. Anpana Lucca ringrazia anticipatamente per l’aiuto che vorrete e potrete darci».