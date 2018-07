Anpana raccoglie oltre 100 chili di mangiare per cani e gatti di famiglie in difficoltà

CAPANNORI – Il supermercato Sigma di Segromigno in Monte (Capannori) ha ospitato la seconda edizione della manifestazione denominata “Pet Food Assistance” organizzata da Anpana Lucca dopo oltre 2 anni di assenza nella Piana di Lucca.

L’iniziativa, mirata a raccogliere cibo per cani e gatti di famiglie in difficoltà economiche, di giovani rimasti senza lavoro o di pensionati, ha consentito di raccogliere oltre 102 chili di umido e secco per cani e gatti.

Il presidente Anpana Lucca, Angelo Bertocchini, mette in evidenza quanto sia importante, per chi si trova in difficoltà economiche, avere accanto un animale d’affezione che diviene parte integrante della famiglia. Avere e detenere un cane o un gatto comporta però spese che, con le difficoltà, si trasformano spesso in gradini insormontabili.

Con l’iniziativa “Pet Food Assistance” i volontari Anpana Lucca contano di dare un aiuto, seppur temporaneo, a queste famiglie, anziani, giovani in difficoltà economiche, donando loro il mangime per i loro animali pelosi.

Per garantire equa e certa distribuzione del cibo raccolto, nei prossimi giorni umido e secco sarà consegnato al Centro Ascolto Caritas di Picciorana che provvederà allo smistamento.

«Anpana Lucca – dice Bertocchini – desidera ringraziare, oltre alla titolare del Supermercato Sigma di Segromigno in Monte, i volontari della Sezione Territoriale che si sono alternati al punto raccolta allestito e, soprattutto, i clienti del Supermercato Sigma, anche turisti stranieri, che hanno donato prodotti permettendoci di superare così i 102 chili».