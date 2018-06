Anpana: due anni di lavoro senza sosta. Ecco come dare una mano

LUCCA – Continua con successo l’operato dei volontari Anpana Lucca presso l’UDA – Ufficio Diritti Animali inaugurato 2 anni fa a S.Alessio alla presenza dell’assessore Raspini, della Polizia Municipale, di don Riccardo Micheli (Parroco Monte S.Quirico) e di numerosi volontari e cittadini. L’Ufficio, ricorda Gloria Frizzi vicepresidente Anpana Lucca, fu fortemente voluto, in quanto mancante nel nostro Comune, dall’Anpana e l’Amministrazione Comunale accettò questo progetto importante per la nostra collettività visto che, appunto, anche gli animali hanno i loro diritti.

In questo biennio decine sono stati i cittadini che hanno telefonato o hanno visitato direttamente l’Ufficio durante l’apertura per chiedere informazioni principalmente sulla corretta detenzione degli animali, per segnalare situazioni di malgoverno e/o presunto maltrattamento, per richiedere nominativi di veterinari, dog-sitter e comportamentalisti animali, per richiedere cuccioli di cani e/o gatti, per richiedere modalità di recupero di animali d’affezione, selvatici, uccelli, ecc. L’Ufficio Diritti Animali – continua Frizzi – si trova in S.Alessio, Via per S.Alessio n. 2145 (locali ex Circoscrizione n. 6) ed è aperto tutti i sabati mattina (salvo criticità che impediscano l’apertura) dalle ore 10.00 alle ore 12.00. In caso di emergenze è possibile comunque contattare il 366/2780347. Dopo il periodo estivo – informa Anpana- saranno anche saltuariamente realizzati, il sabato mattina, corsi sugli animali tenuti da personale specializzato.

Chi volesse dare una mano agli animali, proteggerli e diffondere i loro diritti dando una mano all’Associazione Anpana Lucca e all’UDA, può scrivere a sezione.lucca@nullanpana.net indicando nome, cognome e numero telefonico: sarete richiamati e vi sarà illustrata nel dettaglio la nostra attività.