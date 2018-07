Anpana dona alla Caritas il cibo per gli animali delle famiglie bisognose di aiuto

LUCCA – E’ stato consegnato al Centro Ascolto Caritas di Picciorana-Tempagnano-Antraccoli, la maggior parte del cibo per cani e gatti raccolto dai volontari Anpana Lucca, alcuni giorni fa, presso il Supermercato Sigma di Segromigno in Monte (Lu). La parte rimanente sarà invece distribuita direttamente dai volontari Anpana Lucca, sino ad esaurimento scorte, il sabato mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’UDA – Ufficio Diritti Animali Anpana a S.Alessio, Via S.Alessio n. 2145 (locali ex Circoscrizione n.6).

«Agli iniziali 102 kg di cibo raccolto – ricordano in Anpana – si sono anche aggiunti oltre 60 kg di alimenti cani/gatti, donati dal benefattore Mauro Novelli di Lucca, portando così a oltre 160 kg il cibo raccolto per aiutare gli animali delle famiglie in difficoltà economiche».

La raccolta, infatti, che fa parte del progetto “Pet Food Assistance” di Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente), si prefiggeva proprio di venire in aiuto alle famiglie in difficoltà economiche, ai giovani senza lavoro, ai pensionati con rendita minima che, avendo in famiglia cani e gatti, riuscivano con difficoltà o non riuscivano proprio ad arrivare a fine mese.

In queste situazioni aiutare queste persone, anche solo offrendo loro cibo per i propri amici pelosi, li agevola certamente nelle spese. Per meglio garantire la distribuzione di questi alimenti è stata concordata una collaborazione con il Centro Ascolto Caritas di Picciorana-Tempagnano-Antraccoli, grazie all’approvazione del responsabile del Centro di Ascolto, don Simone Giuli, parroco di Picciorana.

«Spesso ci viene richiesto cibo per cani e gatti – dichiara Giampaolo, uno dei volontari del Centro – e, per questo, saputo della raccolta e conoscendo personalmente il presidente Anpana Lucca, Angelo Bertocchini, ne ho parlato con don Simone definendo questa collaborazione che sicuramente si ripeterà anche in futuro».

«Il cibo sarà distribuito per sfamare gli animali, cani e gatti, di oltre 30 famiglie in difficoltà economiche sia della piana di Lucca che del capannorese ed è già in fase di organizzazione – anticipa Bertocchini – una ulteriore raccolta presso la Coop di S.Filippo entro fine anno».

Per informazioni su disponibilità scorte presso Ufficio Diritti Animali di S.Alessio, contattare il 3662780347.