Animando: in tanti a Palazzo Ducale per riscoprire la musica di Gasparini e Porpora

LUCCA – Generosa la risposta del pubblico che ieri sera (1 giugno) non è voluto mancare al quinto appuntamento proposto da Animando per la rassegna Il Settecento musicale a Lucca. Un concerto di grande raffinatezza, eseguito rigorosamente con strumenti d’epoca dall’ensemble Auser Musici, ha condotto gli spettatori alla riscoperta di un elegante compositore nato a Camaiore: Francesco Gasparini (1661-1727). Insieme a lui, è stato eseguito anche il napoletano Niccolò Porpora (1686-1768), maestro del noto cantante lirico castrato Farinelli. Sinfonie, arie e cantate interpretate con struggente perfezione dalla soprano Roberta Invernizzi hanno strappato convinti applausi al pubblico di sala Ademollo. Un’empatia tangibile, che ha trascinato i musicisti diretti dal maestro Carlo Ipata in un divertente fuori programma – sempre sulle note di Gasparini – con tanto di flautino a imitazione del canto degli uccellino. Tra gli intervenuti, anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, appassionato di musica del Settecento. “Ringrazio gli Auser Musici per aver accettato il nostro invito – commenta Paolo Citti, presidente di Animando – e per il serio lavoro sul ‘nostro’ Gasparini. All’impegno filologico, imprescindibile, di riscoperta di partiture dimenticate, è necessario affiancare la scommessa dell’esecuzione. La musica a cavallo tra Seicento e Settecento è considerata ‘difficile’ perché la familiarità al suo ascolto è andata perduta. Animando – conclude Citti – crede nelle musica vissuta e il successo del concerto di ieri sera ci conferma che stiamo procedendo nella direzione giusta”.

Appuntamento, quindi, al prossimo concerto, in programma per il 28 luglio nel salone del Casinò di Bagni di Lucca, in collaborazione con l’associazione Lucchesi nel Mondo. Per l’occasione si esibirà il quartetto d’archi che risulterà vincitore della sezione ‘musica da camera’ nell’ambito dell’edizione 2018 del festival Virtuoso & Belcanto.