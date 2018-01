Angelo Lippi alla Casermetta San Regolo sabato parla delle piante spontanee del territorio

LUCCA – Sabato 13 gennaio 2018, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà la conferenza a cura di Angelo Lippi.

Angelo Lippi, già curatore dell’Orto Botanico di Lucca, coordinatore scientifico Orto Botanico “I Frignoli” (MS); collaboratore della Scuola Superiore S. Anna di Pisa per indagini etnobotaniche; noto cameliologo, referente scientifico delle “Antiche Camelie della Lucchesia”; esperto in piante officinali, in orticoltura, in ricerca e semina di piante rare; Direttore Responsabile delle pubblicazioni dell’A.Di.P.A.; autore di numerosi testi botanici specialistici. Socio fondatore dell’A.Di.P.A – Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori.

In questa occasione ci parlerà delle piante spontanee presenti sul nostro territorio che possono essere utilizzate a scopo alimentare.

Ingresso libero