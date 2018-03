Angelini (Pd): ‘Nessun degrado al Parco Micheloni di Lammari’

CAPANNORI – Come si può vedere da queste foto fatte oggi al parco non c’è nessun degrado, anzi l’erba è stata tagliata, i giochi per bambini sono tutti funzionanti, le panchine e le sedie sono in ordine, la luce è presente su tutte le postazioni, all’ingresso sono stati ripristinati, dal comune di Capannori, i paletti caduti durante i giorni di pioggia. L’Associazione per Lammari sta facendo un ottimo lavoro di manutenzione. Invito tutte le famiglie a portare figli e nipoti al parco, perché adesso con la fioritura degli alberi e bello davvero. Grazie a tutti coloro che si impegnano a mantenere bene questo luogo.

Guido Angelini

consigliere comunale PD Capannori