andrea g. lombardi andreaglombardi@<span class="oe_displaynone">null</span>gmail.com tramite abstraqt.onmicrosoft.com Allegati20:17 (1 ora fa) a tirreno, noitv, redazione, redazione, Posta, cronaca.lucca, redazione, redazione, enzo.fasano Il popolo dello sport per tutti e dei diritti è sceso in campo con Vivicittà: 164 al via sulle Mura di Lucca

LUCCA – La corsa di tutti ha vinto ancora: la 35^ edizione di Vivicittà si è svolta questa mattina in 42 città italiane, tra cui anche Lucca. Alla corsa organizzata dall’Uisp hanno partecipato 164 atleti alla competitiva, e 36 alla non competitiva. Tutti uniti dai valori che Vivicittà trasmette da sempre: diritti, ambiente, solidarietà. Con dediche speciali alla pace e contro la violenza sulle donne.

In campo maschile, successo per Daniele Del Testa e ha chiuso al primo posto la prova di Lucca in 41’37, bissando così la prova dello scorso anno.

La prova femminile, invece, è stata vinta da Concetta Santini ha chiuso la prova di Lucca in 45’14”.

A Vivicittà Lucca partecipazione degli studenti del Liceo Sportivo Enrico Fermi. Affiancati dai volontari delle società sportive hanno collaborato attivamente alla realizzazione della manifestazione.

“Vivicittà è anche la corsa di tutti – ha detto Leonardo Betti, presidente territoriale dell’Uisp, che ha premiato i partecipanti – la giornata di oggi sulle mura di Lucca dimostra questa bella eterogeneità di persone che in allegria si dedica allo sport.

Vivicittà è anche la corsa dei popoli– ha dichiarato Andrea Lombardi, Vice presidente territoriale dell’Uisp, – in questi anni abbiamo coinvolto tanti ragazzi richiedenti asilo che anche oggi grazie alla Croce Rossa di Lucca hanno partecipato attivamente alla segnalazione del percorso e allietano i podisti con musiche coinvolgenti. Un bel segnale per la convivenza e conoscenza tra i popoli”.

“Ringraziamo – prosegue Lombardi – tutte le società sportive che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento: G. S. Orecchiella, Lucca Marathon, Podistica Altopascese Tau, G. S. Lammari, G. P. Parco Alpi Apuane, Polisportiva Croce ROSSA Lucca, G. S. Antraccoli, Atletica Porcari. Un ringraziamento particolare a Giuseppe del Sarto per aver segnalato il passaggio con la sua “ammiraglia” e ad Alessio Spelletti per il coordinamento dell’evento”.

L’arrivita Uisp non si ferma qui: il testimone passa a “Biciincitta” che si svolgerà 13 Maggio in occasione del Festival del Volontariato, sempre sulle mura di Lucca “Biciincitta for integration”.

Comitato Lucca Versilia Vivicittà 2018

15 Aprile dalle 9:30 alle 12:30 sulle Mura di Lucca si corre VIVICITTA’ una manifestazione che é partita nel 1983 e da allora non si è più fermata. La “corsa più grande del mondo” continua ad essere la grande protagonista dello sport per tutti, abbracciando in un’unica, originale formula, atleti professionisti e sportivi della domenica con la competitiva di 12 km oltre alla passeggiata ludico motoria in tante città italiane ed estere, partenza per tutti allo stesso orario, unica classifica in base ai tempi compensati.

E ogni anno, un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l’uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli. Perché la libertà (di correre) non sia un privilegio di pochi.

A Lucca partenza dal Baluardo di San Salvatore ore 9:30 occorre essere li per le 9:00 e prendere il pettorale. Alla fine della gara agonistica circa alle 10:20 partirà la passeggiata ludico motoria sull’arborato cerchio dove parteciperanno tanti atleti, società sportive ed associazioni del territorio.