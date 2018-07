Andrea Buscemi in scena alla Versiliana in “Memorie del grande attore”

PIETRASANTA – La vicenda umana e artistica di Edmund Kean il più grande attore inglese dell’Ottocento, reso immortale dal binomio “genio e sregolatezza” coniato per lui da Alessandro Dumas figlio. E’ questa la figura che il celebre attore Andrea Buscemi porterà in scena mercoledì 25 luglio sul palco della Versiliana, nell’ambito del festival firmato dal direttore artistico Massimiliano Simoni (spazio Caffè, inizio ore 21.30) .

Una versione “colloquiale” pensata e interpretata da Andrea Buscemi, in cui l’attore – regista pisano vuole raccontare la figura del più grande interprete shakespeariano per eccellenza, ponendo così l’attenzione sul mondo del Teatro, le sue grandezze e le sue nefandezze.

Così come immensamente grande fu Kean sulla scena, e infinitamente piccolo nella vita privata, intemperante nei trionfi e fragilissimo nelle difficoltà, così il mondo del Teatro può essere paradigma del mondo reale, dove non sempre tutto è veramente come appare. E dove la vita può sempre trasformarsi in scena, e viceversa.

Kean conobbe la miseria e la ricchezza, la disfatta e il trionfo, le lusinghe del mondo e la grande solitudine, l’esaltazione e l’emarginazione. Capace di interpretare Riccardo III o Shylock come nessun altro, dopo i trionfi al teatro Drury Lane di Londra davanti a platee strapiene, finiva la serata nelle bettole e nei bordelli, perdendosi nelle più degradanti miserie umane. Genio e sregolatezza, appunto.

Un intenso ritratto di un uomo e un teatrante (la cui vicenda ha appassionato nel tempo grandi intellettuali come Jean Paul Sartre, Vittorio Gassman, Gigi Proietti, Jean Paul Belmondo, Ben Kinsley), campione ideale di un mondo romantico, che amava paragonarsi a Lord Byron e Napoleone, e che oggi – in un’era che sembra non avere più punti di riferimento – può essere elevato a simbolo ideale a cui ogni artista (e perciò ogni persona) dovrebbe di nuovo fare riferimento. Ingresso 10.00 euro. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

39° FESTIVAL LA VERSILIANA – I PROSSIMI EVENTI IN SCENA:

26 luglio PETER CINCOTTI Live

27 luglio NIGEL KENNEDY in “BACH meets KENNEDY meets GERSHWIN” – nell’ambito del Festival Pietrasanta in Concerto- dir. art. Michael Guttman

29 luglio Antonio Salines e Francesca Bianco in COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA di Dario Fo e Franca Rame, regia Carlo Emilio Lerici

31 luglio Keos Dance Project con Emanuele Giannelli, ACHILLES DYSTOPIA

1 agosto LE DONNE DI GIACOMO PUCCINI con gli interpreti e l’orchestra del 64° Festival Puccini in collaborazione con Città di Viareggio e Fondazione Festival Pucciniano

2 agosto VITTORIO SGARBI in LEONARDO DA VINCI

3 agosto FRANCESCO TESEI il Mentalista in “THE GAME”

4 agosto ANNA OXA VOCE SORGENTE

5 agosto I WANT TO BE FOREVER 80 – Live show di e con Gennaro Cosmo Parlato

6 agosto IL LAGO DEI CIGNI – Balletto di San Pietroburgo

7 agosto EDITH PIAF : TRA STORIA E MITO, regia e drammaturgia di Monica Menchi

(spazio Caffè della Versiliana)

8 agosto JESUS CHRIST SUPERSTAR con Teed Neeley regia Massimo Romeo Piparo

9 agosto ORIETTA BERTI CON GIOVANNA E CATERINA FERRI

10 agosto EDOARDO BENNATO

11 agosto ENRICO LO VERSO in METAMORFOSI , altre storie oltre il Mito, dall’opera di Ovidio

12 agosto LOREDANA BERTE’ – “AMICHE SI’” Summer tour 2018

13 agosto FABRIZIO MORO, tour 2018

14 agosto PUCCINI, LA PASSIONE TRA POESIA E DANZA con Giancarlo Giannini – Emox Balletto

15 agosto LA BELLA ADDORMENTATA Compagnia Almatanz di Luigi Martelletta

16 agosto MOGOL RACCONTA MOGOL – Canzoni, racconti ed emozioni da Lucio Battisti ad oggi

17 agosto ( fuori programma ) INTERVISTA AL CERVELLO – show con Fabrizio Diolaiuti e Dino Mancino

18 e 19 agosto MOMIX alla Versiliana

20 agosto BENJI E FEDE in SIAMO SOLO NOISE TOUR

21 agosto MAURIZIO BATTISTA in SCEGLI UNA CARTA

22 agosto VOCI DAL CORTILE di Edna Mazya, regia di Enrico Maria La Manna

(spazio Caffè della Versiliana)

23 agosto BEPPE GRILLO in INSOMNIA

25 agosto ANDREA BUSCEMI in IL MERCANTE DI VENEZIA di W. Shakespeare (Fondazione Sipario Toscana Onlus)