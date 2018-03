Andrea Brunini porta “L’isola dei giocattoli difettosi” a Borgo a Mozzano

LUCCA – Dopo aver inaugurato il tour invernale in apertura a Sasha Torrisi e Tolo Marton, il 2018 ha visto Andrea e la sua band (Filippo Bertolacci alla batteria, Edoardo Pieri alla chitarra e Matteo Consolati Casali al basso) collaborare con artisti come Elya e Roberto Visentin, Alteria e Finaz, chitarrista della Bandabardò, ma questi sono solo alcuni dei nomi con cui il cantautore ha condiviso e condividerà ancora il palco nei prossimi mesi. Diviso ormai tra Veneto, Trentino Alto Adige e Toscana, venerdì 30 marzo Andrea sarà al Circolo L’Unione di Borgo a Mozzano per presentare in chiave elettroacustica il nuovo disco uscito ad ottobre.

Disponibile iTunes e su tutti gli store digitali, “L’isola dei giocattoli difettosi” segue il progetto precedente, “Vietato calpestare i sogni”, uscito a dicembre 2015. Stavolta non c’è un filone musicale ben definito ma Andrea attraversa molti stili, con sperimentazioni che prendono spunti anche dal punk-rock o dal rap, anche se come sempre la massima importanza è data alle parole, portando l’attenzione sulla storia che sta alla base dell’album, legando ogni brano quasi fosse un telefilm a puntate.

<<Le canzoni di questo album sono state scritte tra luglio e agosto 2016, prevalentemente in viaggio o in quel mio posto speciale dove mi ritrovo a spendere le notti a scrivere – racconta l’artista -. La particolare varietà di musiche che ho voluto inserire all’interno del disco rispecchia molto i miei stili e gusti musicali che, non essendo ben definiti, mi permettono di focalizzare l’attenzione sulle parole e le emozioni che provo, su questa storia che è stata il filo conduttore di molte canzoni scritte lo scorso anno>>.