Andrea Brunini e ‘L’isola del giocattoli difettosi’ al ‘Lupo e il Poeta’ con Finaz della Bandabardò

LUCCA – Torna sabato 17 a Lucca con un ospite d’eccezione il cantautore lucchese Andrea Brunini, per presentare il nuovo album, “L’isola dei giocattoli difettosi” , al ristorante “Il Lupo e il Poeta”: con lui Finaz, chitarrista della Bandabardò, con il suo Guitar Revolution.

Dopo l’uscita del nuovo album su tutti gli store digitali e dopo aver inaugurato il tour invernale in apertura a Sasha Torrisi, Tolo Marton, Elya e Alteria, il 2018 vedrà Andrea e la sua band, “I giocattoli difettosi” (Filippo Bertolacci alla batteria, Edoardo Pieri alla chitarra e Matteo Consolati Casali al basso) collaborare con artisti importanti del panorama musicale italiano, emergente e non. Tra questi, sabato 17 febbraio a Lucca, Alessandro “Finaz” Finazzo, autore, produttore, arrangiatore e chitarrista, noto ai più come chitarra virtuosa e membro fondatore della Bandabardò. A Lucca è ospite con il suo progetto inedito, “Guitar Solo”, nato dall’esigenza di una sfida personale che ponesse in primo piano la sua chitarra e il suo essere in primis un chitarrista, dando libertà ed emozione ad una dimensione spesso soprattutto tecnica. Un progetto che si porta dietro uno studio, un’analisi di ciò che poteva essere fatto, che convince nell’atmosfera rock acustica che riesce a ricreare e trasmettere. Dita, plettro, strumming, un connubio di tecniche diverse con l’istinto e la passione per la ricerca di suoni particolari, sempre nuovi, tra pennate, arpeggi e linee polifoniche.

Un evento unico ospitato sul palco del ristorante “Il Lupo e il Poeta”, che per l’occasione ha organizzato un menu speciale a 20 euro.

In apertura gli Alchimia, una band inedita originaria di La Spezia. Nata nel 2016, la formazione (composta Gabriele Deliperi alla voce e chitarra ritmica, Davide Ferrari a voce e chitarra solista, Stefano Savi a voce e basso e Marco Ciani alla batteria) è attualmente attiva con il primo album, dal titolo “Il mio caffè”, che racconta la vita di tutti i giorni in chiave anche ironica.