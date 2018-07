“Andante…ma con brio”: tour di Lucca sulle orme di musicisti e musica proposto da TurisLucca

LUCCA – Cos’hanno in comune Mick Jagger e Niccolò Paganini a parte la chioma fluente e la fama di “maudit” ? Hanno in comune una città, Lucca, che Paganini frequentò, giovane e innamorato e in cui Jagger ha cantato… non più giovanissimo, in un memorabile concerto in cui si è scusato per non avere Puccini in scaletta.

Per conoscere tutti i luoghi della musica a Lucca, non solo quella istituzionale, ecco il tour che mancava. Un bel po’ di impegno organizzativo e diverse realtà cittadine riunite per proporre una visita unica, con una colonna sonora che spazia nei secoli e nei generi musicali. E’ “Andante…ma con brio”.

La vostra guida sarà in realtà il vostro deejay che vi farà ascoltare, lungo il percorso, i brani musicali che parlano dei luoghi visitati e che racconterà una storia musicale ancora non raccontata: il jazz di Chet Baker, il rock dei The Rolling Stones, i minuetti di Luigi Boccherini, le serenate di Niccolò Paganini…per scoprire che a Lucca tutto “parla” di musica. Ogni monumento ricorda un episodio, piccolo o grande, e tantissimi aneddoti.

Il 15 luglio alle ore 15.30 appuntamento di fronte al Teatro del Giglio, il tempio della musica lucchese che dall’Ottocento ha ospitato i più grandi cantanti, da Farinelli a Malibran. La visita proseguirà lungo le strade di Lucca dove, dentro le poderose e severe Mura, si suona ogni giorno tantissima musica da tempo immemorabile. Il tour terminerà con la visita alla Casa natale di Giacomo Puccini e vedrà la partecipazione straordinaria degli artisti della scuola “In Musica”.

Per informazioni e prenotazioni turislucca@nullturislucca.com Costo: € 15,00 a partecipante; € 5,00 under 14 se accompagnati da un adulto pagante. Il biglietto comprende gli ingressi al Teatro del Giglio e alla casa natale di Giacomo Puccini.