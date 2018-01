Ancora una doppietta degli sciabolatori lucchesi al trofeo “Un omaggio a Puccini”

CAPANNORI – Organizzato dalla PULITI si è svolta alla palestra dell’istituto Don Mei di San Leonardo in Treponzio, la terza prova del circuito Mediceo, II Trofeo “Un omaggio a Puccini”.

E’ stata l’occasione, per il club lucchese, per presentare il nuovo sponsor con il quale è stato concluso, il mese scorso, un accordo pluriennale. Si tratta della POLMIX Green Plastic rappresentata a Lucca da Mauro Severini. L’accordo permetterà alla PULITI miglioramenti sostanziali sia nell’organizzazione tecnica, sia nella buona tenuta del Palazzetto alla SS Annunziata.

Gli sciabolatori dei maestri Radoi, Torcigliani e Sorbi hanno onorato organizzatori e sponsor con la consueta partecipazione di alto livello ottenendo, anche in questa occasione, risultati di grosso valore.

Giacomo Gnech e Pietro Marchini hanno dominato la gara dei “Giovanissimi” giocandosi la vittoria nella ormai solita disputa in famiglia dopo essersi sbarazzati di un bel gruppo di avversari. Ha vinto ancora una volta Gnech per 10 a 7. Terzi i livornesi Artuso e Stefanutti.

Lidia Radoi ha ottenuto il posto d’onore nella gara delle “Allieve” vinta dalla ternana Piccioni. Ha perso la finale per 10 a 5.

Sul podio è finito anche Zaccaria Vincenzi nella gara degli “Allievi”. E’ stato battuto, in semifinale, per 15 a 5, dal livornese Cantini, poi vincitore sul padovano Carinci.

L’ultima gara, riservata alle “Giovanissime” ha visto il successo di Giada Galetti, di Genova Voltri, sulle livornesi Monaldi e Gambogi e la senese Trabalzini.

L’ulima prova del “Circuito Mediceo” si svolgerà il 28 aprile a Siena. Al momento sia Giacomo Gnech che Lidia Radoi guidano le rispettive classifiche.

A conclusione della giornata si è svolta la consueta manifestazione riservata ai più piccoli (categorie “Esordienti” e “Prime Lame”). Una serie di incontri senza una classifica finale che ha visto in pedana una ventina di giovanissimi schermitori. Presenti per la PULITI Giorgio Marchini, Emanuele Rossi, Tommaso Viani, Martina Pera, Giulia Bartolini e Sara Dell’Amura.