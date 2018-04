Ancora Premi per Smash Hip Hop Poin1 Asd di Lucca

LUCCA – Sabato 7 Aprile è stata una giornata coronata da successi e soddisfazioni per i ballerini dello Smash Hip hop Poin1.

Al Concorso Si Danza in Costa Etrusca “I Rapkidz”, (gruppo di 11 ballerini dai 10 ai 14 anni) coreografati da Marialisa Puntoni, hanno vinto il Primo posto nella categoria “Piccoli” e il Premio “Miglior Talento Hip Hop” con due menzioni speciali da parte della giuria. Luigi Swan, giudice della giornata e Master di spicco del Popping e del Locking italiano dice di loro : “ Livello ed energia Super. Hanno solide Foundations. Questo è il livello che dovrebbero avere i ragazzi della categoria Piccoli. Ottima presenza e Carattere”. Per i ragazzi è un riconoscimento importante e uno sprono a continuare ad allenarsi con dedizione e passione.

Complimenti anche ai “ True Skillz” , ( gruppo di 8 ballerini dai 17 ai 27 anni) coreografati da Sharon Paola Ortone, che si aggiudicano il Primo Posto nella categoria Open. È un orgoglio per l’Associazione avere al suo interno gruppi così affiatati e motivati, che rappresentano Lucca nelle varie competizioni di Hip Hop a livello nazionale.

I premi non sono ancora finiti, tanto è vero che alcuni componenti dei Rapkidz hanno partecipato anche a un contest di freestyle aggiudicandosi: Ismaele Cacciaguerra (10 anni) 1 posto con due premi speciali; Federico La Torre (12 anni) 2 posto con due premi speciali; Leonardo Lanzi (11 anni) 3 posto con un premio speciale; Filippo Lanzi ( 9 anni) 4 posto con premio speciale.

Complimenti anche al gruppo “The Future”, ( gruppo di 16 ballerini dai 7 ai 12 anni) coreografati da Marialisa Puntoni, che nel solito giorno hanno fatto un’ottima performance all’evento Pisa All Battle.

I gruppi sono pronti e carichi per la prossima trasferta che sarà a Bologna il 22 Aprile 2018.