Ancora più forte la rosa del Ghiviborgo: arriva De Santis

BORGO A MOZZANO – IL GhiviBorgo rafforza la rosa delle giovani quote del Ghiviborgo: oggi ha firmato per la squadra che sta diventando sempre più forte, Fabrizio De Santis laterale destro anno 2000.

Intanto prosegue l’allenamento dei giovani giocatori e, come sempre, alla fine del primo allenamento come è ormai consuetudine il preparatore atletico Edoardo Bertocchini manda tutti i giocatori a passare le acque limpide ma gelide sopra i propri arti caviglie, ginocchi.

Questa attività preventiva per gli infortuni aiuta in vista della partita di domani con lo Scandicci che si presenta come un buon allenamento con una concorrente arcigna e piena di giovani promettenti per l’elevata qualità del propio settore giovanile.