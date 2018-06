Ancora incidenti per scarsa illuminazione: Lega Nord Lucca chiede interventi

<<Alle ore 23 circa, mentre la vittima si apprestava a salutare la comitiva, è caduta nel fossato adiacente la casa, alto circa 2 metri, a causa della scarsa – se non assente – visibilità e con una segnaletica a dir poco approssimativa. Aiutata dai presenti e dallo stesso consigliere, la signora in evidente stato di shock veniva accompagnata al pronto soccorso e dopo gli esami del caso, fortunatamente se la cavava con diverse ecchimosi e l’applicazione di un tutore alla spalla, oltre che ad un grande spavento e il già citato trauma cranico. Tale pericolosità è stata più volte segnalata dagli abitanti del posto, visto che non è nuovo ad incidenti simili, infatti non molto tempo fa anche un ciclista è finito nel suddetto fossato>>. Il segretario della Lega Nord di Lucca Marcella Maniglia e il consigliere Bocchino, chiedono agli organi competenti, di provvedere a illuminare il tratto stradale in maniera adeguata, nonché di segnalare la presenza di un fosso così profondo, prima di annoverare un altro caso, ugualmente grave se non addirittura peggiore.