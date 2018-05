Ancora appuntamenti per “Vivi il Serchio – Festival del fiume 2018”: escursioni e seminari in programma

LUCCA – Prosegue la manifestazione “Vivi il Serchio, Festival del Fiume 2018”: una settimana di iniziative, per riportare il Fiume al centro della vita della Città, che fino a domenica prossima si articolerà alla Riva degli Albogatti, in via del Callarone 350 a Nave, tra incontri, mostre, laboratori, musica, degustazioni, per fare festa al Serchio e per abitare Lucca, a partire dalle sponde del Fiume.

Domani (giovedì 31 maggio), dalle ore ore 10 alle ore 13, è in programma un’escursione in bici nel parco fluviale, con ritrovo in piazza San Frediano; per prenotazioni, 347/3166283.

Alle ore 12, spuntino in fattoria. Alle ore 15, convegno “Vivere il Fiume: esperienze a confronto”, con interventi di Daniela Poli, urbanista dell’Università di Firenze (l’esperienza del Parco riva sinistra d’Arno), di Laura Marianna Leone, biologa del CIRF (riqualificazione fluviale e servizi ecosistemici), Maria Pia Casini, architetto della Provincia di Lucca (il contratto di fiume del Serchio: a che punto siamo?) e Maurizio Silvetti, architetto del Comune di Prato (riversibility, il parco fluviale disegna nuove centralità urbane). La partecipazione al seminario costituisce attività formativa per gli architetti. A seguire, ci sarà una comunicazione della società IES, che illustrerà il progetto di minihydro sulla briglia di Sant’Alessio, con l’annesso piano di riqualificazione del tratto.

Infine, alle ore 20, cena e dibattito (gradita prenotazione al 349/6119753).

Per tutta la durata del Festival, alla Fattoria degli Albogatti verranno esposte alcune opere dedicate al Serchio del pittore Paolo Pieri. Per informazioni, si può chiamare i numeri 366/1758719 e 334/8071351, o inviare una mail a festivaldelserchio@nullgmail.com. Il programma completo del Festival è su facebook, alla pagina “Vivi il Serchio – Festival del Fiume”.