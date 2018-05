Anche quest’anno Villa Bottini si colora di musica e divertimento con il WOM FEST

LUCCA – Quasi finita l’attesa per la seconda edizione di WOM FEST, anche quest’anno nella meravigliosa Villa Bottini dal 24 al 26 maggio. Il festival è stato presentato ieri mattina, 17 maggio, a Villa Bottini con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato gli organizzatori Davide Martinelli e Francesco Sala e l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti.

Un ricco programma che pone al centro della manifestazione la musica portando sul palco grandi miti come Donatella Rettore ma dando anche spazio alle nuove leve lucchesi come Effenberg e Ciulla.

“A Lucca dobbiamo fare musica, c’è chi la sa fare e siamo orgogliosi di dare la possibilità a questi di esibirsi” ha affermato Martinelli.

Il WOM FEST, dopo l’indiscusso successo della prima edizione che ha contato più di 1000 partecipanti, alza l’asticella quest’anno creando un evento con artisti di maggiore risonanza.

Una tre giorni di musica, divertimento e relax: il festival sarà infatti diviso in tre aree, quella “Food and drink”, quella “Expo” dove sarà possibile acquistare opere di giovani e talentuosi espositori lucchesi e dove si alterneranno DJ, sempre locali, prima e dopo le esibizioni e infine quella “Concerti” con due palchi allestiti, uno più grande e uno più piccolo.

“L’amministrazione ha accolto con piacere la proposta di questo evento, che già alla prima edizione non ci aveva deluso, e che sono sicuro anche quest’anno troverà la sua classificazione” ha concluso Ragghianti.

Ad inaugurare la serata di apertura sarà il sound irresistibile dei SELTON, brasiliani di nascita, ma ormai italianissimi di adozione, insieme a Effenberg e Generic Animal, per poi proseguire il 25 maggio con Gionata, La Notte e Colapesce, nome di punta dell’ onda cantautorale italiana degli anni ’10, che porterà sul palco il suo fortunato ultimo album “Infedele. Durante la serata finale sul palco di Villa Bottini si alterneranno invece Ciulla, Francesco De Leo e Donatella Rettore che chiuderà il festival con la sua grinta indiscussa.

WOM FEST anche quest’anno si propone, in una città dove le novità non sempre sono apprezzate, come una scommessa in nome dell’arte, della musica e della voglia di cambiare qualcosa.

Programma completo:

Giovedì 24 maggio

18.00 Apertura cancelli

18.00 – 19.00 Dj-set studenti Jam Academy/corso “Bachelor of Arts in Tecnico del Suono”

19.00 – 20.30 Dj-set

20,30 Effenberg

21,15 Generic Animal

22,30 Selton

Venerdì 25 maggio

18.00 Apertura cancelli

18.00 – 19.00 Dj-set studenti Jam Academy/corso “Bachelor of Arts in Tecnico del Suono”

19.00 – 20.30 Dj-set

20,30 Gionata

21,15 La Notte

22,30 Colapesce

Sabato 26 maggio

18.00 Apertura cancelli

18.00 – 19.00 Dj-set studenti Jam Academy/corso “Bachelor of Arts in Tecnico del Suono”

19.00 20.30 Dj-set

20,30 Ciulla

21,15 Francesco De Leo

22,30 Donatella Rettore