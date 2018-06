Anche Piazza al Serchio festeggia la sua notte bianca sabato 23 con Emma Morton

PIAZZA AL SERCHIO – La possibilità di scegliere tra diversi tipi di menù e il concerto di Emma Morton, la cantante italo-scozzese esplosa grazie ad X factor. Queste le principali novità. Per il resto si conferma il format che tanto successo ha ottenuto negli anni scorsi, e che ha fatto diventare la manifestazione uno degli eventi più attesi dell’estate garfagnina, con musica, spettacoli, arte, mercatini sotto le stelle, stand gastronomici e tanto divertimento.

Piazza al Serchio si prepara ad ospitare la 9° edizione della Notte Bianca. La manifestazione, organizzata dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune, propone anche stavolta un ricco programma di appuntamenti che animerà per tutta la notte il centro del paese. “Con la Notte Bianca – afferma il presidente della Pro Loco e vicesindaco del Comune, Luca Cardosi – prende il via un fitto calendario di iniziative che, grazie anche al contributo di associazioni e commercianti, vedranno Piazza al Serchio protagonista dell’estate con un almeno un evento ogni weekend”.

Tutti gli eventi si svolgeranno lungo l’asse via Roma-Piazza Giovanni XXIII-Piazza Bechelli. Si parte alle 19 con il Mercatino sotto le stelle e la cena in piazza con gli stand gastronomici. Alle 19.30 ‘aperitivity’. Alle 20 inizierà la cena con accompagnamento musicale. Ci sarà la possibilità di scegliere tra 4 tipologie di menù: dall’angolo cacciagione (8 euro, info e prenotazioni 3394609769), a quello offerto dal bar ristorante Bertolini (15 euro solo su prenotazione 0583696146), passando per l’angolo messicano tacos e vegetariano (10 euro info e prenotazioni 3393329938), e l’angolo del mare con il menù da 10 euro (info e prenotazioni 3283347367). La serata proseguirà alle 21,30 con l’animazione e gli artisti di strada di IGNESFATUI Compagnia dell’alto fuoco. Alle 22 il pubblico potrà assistere al concerto di Emma Morton & the Graces. L’artista porterà sul palco il suo ultimo album ‘Bitten’ by the Devil, uscito lo scorso 11 maggio. Dalle 23, infine, musica, balli e divertimento fino a tarda notte con i Dj set di Massive Rock & Scaltromix con la partecipazione di Sally Vox.

Come nelle ultime edizioni anche quest’anno la manifestazione sarà preceduta, venerdì 22 giugno, in piazza Giovanni XXIII, da ‘Aspettando la Notte Bianca’, una serata all’insegna del divertimento e della cultura, con i concorrenti che si sfideranno in un ‘duello all’ultimo sangue’ combattuto a colpi di quiz per contendersi i ricchi premi in palio. Il giorno successivo alla Notte Bianca, domenica 24 giugno, si svolgerà invece la tradizionale Fiera di San Pietro insieme alla ‘Gara cinofila’.

Per rimanere aggiornati sulla Notte Bianca di Piazza al Serchio e gli eventi organizzati dalla locale Pro Loco ecco la pagina Facebook: https://www.facebook.com/ prolocopiazzaalserchio/