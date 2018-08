Anche a Lucca i controlli antiterrorismo dei carabinieri: denunciato uno spacciatore

LUCCA – I controlli antiterrorismo a Lucca hanno portato i carabinieri alla scoperta di uno spacciatore di 37 anni, residente a Lucca.

I controlli hanno riguardato tutta la provincia e hanno visti impegnati i reparti del Comando provinciale lucchese: al centro dei controlli obiettivi di interesse operativo. Questo significa che sono stati eseguiti interventi su 29 esercizi quali internet point, phone center, macellerie islamiche, money transfer, circoli ricreativi, stazioni ferroviarie e altri punti di aggregazione.

Si tratta di un’operazione predisposta dal Ministero secondo una pianificazione che ha interessato tutto il territorio nazionale.

In provincia di Lucca sono stati controllati 56 veicoli e 86 persone di cui 35 stranieri. In tale ambito, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un uomo di 37 anni, di origine marocchina, residente a Lucca: controllato alla guida della propria auto, infatti, è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di 27 grammi di hashish, cosa per la quale è scattata la denuncia.