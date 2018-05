Anche a Lucca i 5 Stelle saranno in piazza (San Frediano) sabato per il ‘Governo del Cambiamento’

LUCCA – Sabato 2 giugno in concomitanza con la grande manifestazione di Roma #ILMIOVOTACONTA ed in risposta alla recente situazione politica nazionale, il locale Movimento 5 stelle organizza anche un raduno unitario nel pieno centro di Lucca. Questa iniziativa consente a tutti i cittadini, simpatizzanti ed attivisti che non possono recarsi nella capitale di prendere comunque parte attiva alla grande voglia e necessità di “GOVERNO DEL CAMBIAMENTO” ormai innescata dalle elezioni politiche del 4 marzo. Quindi siamo tutti invitati a partecipare da ogni comune della provincia e dalle zone limitrofe. La giornata prevede dalle ore 15 alle 17,30 gazebo informativo e concentrazione in Piazza San Frediano angolo Via Fillungo per poi sfociare in una colorata passeggiata sulle mura tra bandiere tricolore e 5stelle dalle 18 alle 20. Saranno presenti portavoce locali e nazionali e la piazza romana non sarà poi così lontana. Ricordiamoci di portare la bandiera italiana. Per info 3389246535.

Movimento 5 Stelle Lucca