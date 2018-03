Amore & Vita – Prodir: Auguri “speciali” per Gabburo in nazionale da parte di Giorgio Pagani

LUCCA – Domani sarà una giornata particolare per Davide Gabburo.

Il portacolori di Amore & vita – Prodir tornerà infatti a vestire la maglia della nazionale Italiana dopo il 10° posto ottenuto alcuni anni fa al Giro dell’Appennino.

Il G.P. Industria ed Artigianato di Larciano, è una gara adatta al talento di casa A&V | Prodir e ci sono belle speranze di vederlo protagonista.

Per un momento così significativo per il corridore e per tutto il team, non poteva quindi mancare uno speciale incoraggiamento da parte di Giorgio Pagani, fondatore e presidente di Prodir e Premec, gli sponsor principali del team Fanini A&V.

Giorgio Pagani , nella foto insieme a Stefano Del Croce – ex Guardia Svizzera ed oggi uno dei principali consiglieri e collaboratori di Ivano e Cristian Fanini – ha voluto mandare uno speciale augurio a Davide che domani sarà impegnato in una prova molto importante per il suo futuro.

“Il Sig. Pagani è una persona molto speciale – spiega Cristian Fanini – non ci fa mia mancare il suo sostegno e sono sicuro che anche a Davide questo piccolo – ma importante gesto – farà tanto piacere. Ringrazio a nome di tutto il team il sig. Pagani e anche Stefano Del Croce per la preziosa collaborazione”.