Ambiente: assemblee pubbliche sul servizio di raccolta e recupero dei rifiuti

SERAVEZZA – Fissato il calendario delle assemblee pubbliche dedicate al tema della raccolta e del recupero dei rifiuti urbani. Si parte martedì 30 gennaio con un incontro in Sala Cope a Querceta. I successivi saranno venerdì 2 febbraio nella sala conferenze della Pro Loco di Seravezza e martedì 6 febbraio nella sala riunioni della Pubblica Assistenza di Pozzi. Tutte le riunioni avranno inizio alle ore 21 e saranno presiedute dall’assessore all’ambiente del Comune di Seravezza Dino Vené coadiuvato dal direttore generale Ersu Walter Bresciani Gatti. «Incontri focalizzati in particolare sulle aree del comune in cui è attiva la raccolta porta a porta – capoluogo e piana – e utili per discutere a trecentosessanta gradi le tematiche della raccolta differenziata – spiega l’assessore Vené –. Occasioni preziose per noi amministratori, per i tecnici Ersu e per i cittadini stessi nell’ottica di uno scambio di informazioni, di esperienze, di indicazioni che portino a migliorare i servizi ed a far crescere ulteriormente la raccolta differenziata nel nostro comune, ormai attestata intorno ad un già ottimo 80%».

Come già annunciato, nel corso delle assemblee verranno resi noti i dati aggiornati sulla differenziata, si illustreranno le diverse modalità di conferimento, si spiegherà il funzionamento della “premiante” (con il meccanismo dei bonus che consente di ottenere sconti sulla Tari) e si parlerà dei controlli e delle sanzioni contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.