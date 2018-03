Amanda Sandrelli protagonista dell’ultimo spettacolo della stagione del Teatro dell’Olivo

CAMAIORE – Amanda Sandrelli sarà la grande protagonista dell’ultimo atto della Stagione 2017/18 del Teatro dell’Olivo. Sul palcoscenico di via Vittorio Emanuele arriva infatti “Vivo in una giungla, dormo sulle spine”, scritto e diretto da Laura Sicignano in collaborazione con Shahzeb Iqbal. Una stagione che ha fatto segnare numeri importantissimi che però non chiude l’attività istituzionale dell’Olivo che prosegue con i concerti della stagione cameristica organizzata con l’Istituto Boccherini, il cui prossimo appuntamento è fissato per sabato 14 aprile alle 21, con il duo flauto-pianoforte di Irene Benedetti e Simone Rugani.

Lo spettacolo

Una donna adulta, colta, emancipata incontra un ragazzo analfabeta, forse un delinquente, che ha visto troppe cose nella vita, capace di mentire e fare altro per salvarsi la pelle. Sher, appena arrivato in Italia, dopo una pericolosa fuga dal suo paese viene affidato a l’avvocatessa Viviana. Perché questa donna arriva ad accogliere in casa propria il ragazzo, rischiando di compromettere la propria immagine e la propria relazione sentimentale? Chi sta manipolando chi? Chi ha più bisogno dell’altro? L’arrivo dello “straniero” scardina il fragile equilibrio della vita di Viviana, mette in discussione le sue certezze e fa emergere ipocrisie che finora la donna non ha voluto vedere.

Per acquistare i biglietti:

Ticket point ufficiale presso la Cartoleria L’Arcobaleno (chiusa dal 26 marzo al 2 aprile compreso) (via Vittorio Emanuele 228, nelle vicinanze del teatro – telefono 0584 981771; orario lunedì – sabato 8:30 – 12:30 e 15:30 – 19:30, 21.00 nelle sere di recita; provvisto di POS);

Circuito BoxOffice: https://www.boxol.it/it/event/vivo-in-una-giungla-dormo-sulle-spine/233212 e punti vendita presenti in tutta la Toscana, call-center 055.210804;

Prezzi: platea e palchi centrali € 21,00 intero | € 18,00 ridotto studenti, under 25, over 65, soci Coop; palchi laterali e loggione € 14,00 intero | € 12,00 ridotto studenti, under 25, over 65, soci Coop.

Per ulteriori informazioni su biglietti e attività, potete rivolgervi a: Ufficio Cultura del Comune di Camaiore 0584.986356 / 334 – cultura@nullcomune.camaiore.lu.it