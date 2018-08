Alvaro Soler chiude il suo tour estivo a Villa Bertelli

FORTE DEI MARMI – Alvaro Soler chiude a Villa Bertelli il suo mini-tour estivo italiano di sole quattro date. L’appuntamento è domenica 12 agosto alle 21.30, dove, lo spagnolo più amato dalle italiane, giovani e meno giovani, presenterà i suoi numerosi successi, da El mismo sol all’ultimissimo La cintura. Freschezza, energia pura e bellezza, che fanno venire voglia di vacanze e mare, sono gli ingredienti del cocktail proposto da questo giovane talento, (classe 1991), spagnolo di Barcellona per nascita, ma cresciuto in giro per il mondo. Papà tedesco, mamma metà spagnola e metà belga, ha trascorso diversi anni in Giappone, dove ha frequentato la scuola tedesca, rientrando in Spagna a 17 anni. Qui, è entrato a far parte, come frontman, della band degli Urban Lights, nella quale già suonava il fratello, per poi partecipare alla trasmissione Tu sì que vales. Nel 2015, il cantante ha nuovamente lasciato la Spagna per volare a Berlino, dove ha composto il suo primo singolo El mismo sol, che poi avrebbe raggiunto con grande successo anche l’Italia. Il brano è stato il tormentone dell’estate 2015 e da allora, Soler non si è più fermato. L’anno dopo – estate 2016 – è uscito Sofia, altro successo estivo. Poi è stata la volta di Libre, in coppia con Emma Marrone, altro brano molto cantato. Nel 2017, è uscito il brano Yo contigo tu conmigo, colonna sonora della versione spagnola di Cattivissimo me 3. L’Italia ha talmente apprezzato Alvaro Soler, da volerlo tra i giudici di X Factor, nell’edizione 2016, accanto a Fedez, Arisa e Manuel Agnelli. Infine, non tutti sanno che, oltre alla carriera nel panorama musicale e discografico, Alvaro Soler è laureato in Design industriale.

Biglietti al botteghino di Villa Bertelli oppure online su http://bit.ly/BigliettiVillaBertelli