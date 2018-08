Altre/Visioni: a Pietrasanta si proietta ‘Lazzaro Felice’

PIETRASANTA – La rassegna cinematografica itinerante Altre/Visioni prosegue ad Agosto al Cinema Comunale di Pietrasanta: ecco arrivare il delicato Lazzaro felice di Alice Rohrwacher Martedì 7 e Mercoledì 8 Agosto in proiezione unica alle 21:30.

Una delle opere più apprezzate dalla critica internazionale, Lazzaro felice è il terzo film diretto da Alice Rohrwacher -Corpo celeste, Le meraviglie- che è stata premiata proprio per la sceneggiatura.

LA TRAMA: La Marchesa Alfonsina de Luna possiede una piantagione di tabacco e 54 schiavi che la coltivano senza ricevere altro in cambio che la possibilità di sopravvivere. In mezzo a quella piccola comunità contadina si muove Lazzaro, un ragazzo che non sa neppure di chi è figlio ma che è comunque grato di stare al mondo, e svolge i suoi inesauribili compiti con la generosità di chi è nato profondamente buono. Ma qual è il posto, e il ruolo, della bontà fra gli uomini?