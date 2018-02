Altopascio: sono iniziati i lavori per la rotonda di Badia Pozzeveri

ALTOPASCIO – Sono partiti i lavori per realizzare la nuova rotatoria a Badia Pozzeveri, in località Carbonata. Un’opera strategica, attesa da molto tempo, che, finalmente, garantirà un accesso sicuro da e per la frazione.

Dopo anni di mancati interventi sul tratto della via provinciale Romana che attraversa Altopascio, la rotatoria rappresenta uno dei primi progetti per la sicurezza stradale e sorgerà all’altezza dell’intersezione con la via di Tappo, una delle più pericolose del territorio.

L’intervento ammonta a 220mila euro di cui 75mila ottenuti grazie alla partecipazione al bando della Regione Toscana per la sicurezza stradale, 35mila dalla Provincia di Lucca e la parte restante a carico dell’amministrazione comunale.