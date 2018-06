Altopascio: “La Magione del Tau” compie 10 anni: grande festa in piazza Ricasoli

ALTOPASCIO – Grande festa ad Altopascio in piazza Ricasoli sabato 23 giugno a partire dalle ore 17. La taverna degustazione “La Magione del Tau” compie 10 anni e lo fa in grande stile: per l’evento l’oste Roberto Reino ha organizzato una grande festa in piazza con stand food e beverage, aperitivi, cocktail, beneficenza, una esposizione collettiva di 27 artisti e performance dal vivo.

L’evento aprirà alle ore 17 con la collettiva e l’inizio delle performance dal vivo degli artisti che nei 10 anni de La Magione del Tau hanno esposto nei suoi locali: in mostra pitture a olio, ad acrilico, su tela e non, fotografie che gli avventori potranno ammirare in tutta la piazza.

Al contempo verrà aperto anche lo stand dell’A.G.B.A.L.T. ONLUS (associazione genitori per la cura e l’assistenza dei bambini affetti da leucemia o tumore) dove tutti i presenti avranno la possibilità di fare una donazione per sostenere questa importante realtà. Inoltre il ricavato della serata andrà in beneficenza all’associazione.

Alle ore 18, insieme all’apertura dello stand aperitivi e cocktail, prenderà il via il terzo round di “A colpi di pennarello”: l’evento nato proprio a La Magione del Tau dove i cinque fumettisti e illustratori, già noti come “I Cavalieri della Magione del Tau”, Elena De Nard, Riccardo Innocenti, Gabriele Muratori, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri daranno vita ai loro disegni all’ombra del campanile. E così gli avventori potranno portarsi a casa una caricatura, una striscia, un bozzetto o quant’altro potrà nascere dalle matite e dai pennarelli durante la serata.

Alle ore 19 sarà la volta del pittore, writer, fumettista e performer Francesco Forconi, in arte Skim che creerà la prima delle tre tavole della serata di 2 metri per 2 metri. Per chi volesse conoscere Skim la sua mostra, composta dagli ultimi lavori riguardanti il Kaos, sarà visitabile nei locali de La Magione del Tau fino a sabato 29 giugno.

Alle ore 19.30 apertura degli stand food e beverage con panini con la porchetta, con la salsiccia alla piastra, arrosticini, crepes, birra e vino.

Alle ore 21 Skim creerà la seconda tavola di 2 metri per 2 metri.

Alle ore 22 prenderà la parola il presidente del consiglio comunale di Altopascio, Sergio Sensi, per veicolare la tavola creata da Skim durante la serata e donata da La Magione del Tau all’istituto comprensivo di Altopascio.

Alle ore 22.30 Skim creerà la terza e ultima tavola della serata di 2 metri per 2 metri.

Alle ore 23.30 il taglio della torta e brindisi augurale de La Magione del Tau.

Alle ore 24 chiusura dell’evento.

Sarà possibile prenotare un tavolo in piazza per la serata al numero 392 4058337.

Gli artisti che esporranno in piazza saranno: Rossano Bertini, Rossana Biagi, Luciano Bracciolini, Graziano Ciacchini, Giuseppe Fami, Mario Ferrari, Cinzia Guidetti, Chiara Macchi, Roberto Pasquinelli, Lucia Pecchia, Germana Salvini, Bruna Secco.

Mentre gli artisti che oltre ad esporre daranno vita a una performance dal vivo saranno: Raffaele Boni, Alessio Doveri, Giorgio Fornaca, Francesco “Skim” Forconi, Andrea Manai, Giada Matteoli, Iva Mei, Massimo Nardi, Massimiliano Precisi.

Inoltre saranno in mostra 10 foto che l’oste Roberto Reino ha realizzato in piazza Ricasoli all’ombra del campanile del Tau. Due delle foto dell’esposizione “Sotto il cielo di piazza Ricasoli” verranno messe all’asta (complete di cornice e vetro forniti da Massimo Nardi) la sera dell’evento e il ricavato andrà in beneficenza A.G.B.A.L.T. ONLUS.