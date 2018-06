Altopascio: iter regolare e autorizzazione concesse per il nuovo fontanello

ALTOPASCIO – Sulla costruzione del nuovo fontanello di Altopascio interviene anche il comandante della Municipale, Daniele Zucconi: <<Il prefabbricato per il fontanello in piazza Vittorio Emanuele è conforme al regolamento urbanistico e ha le autorizzazioni edilizie per essere costruito. Sono quindi false e prive di fondamento le dichiarazioni dei consiglieri di opposizione: al limite, l’unica denuncia possibile, potrebbe essere quella contro il gruppo Insieme per Altopascio, che ancora una volta diffonde falsità e calunnie contro l’amministrazione comunale>>.

Immediata la replica dell’amministrazione D’Ambrosio rispetto alla vicenda del fontanello, che, come già annunciato dall’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente, Daniel Toci, verrà rimosso per essere poi ricollocato a Spianate, a causa di una non rispondenza del manufatto attuale rispetto al progetto presentato, rilevata durante i lavori.

Posizione confermata anche dal comandante della Polizia Municipale che chiarisce: <<Sulla base di una segnalazione, la Municipale – spiega il comandante Daniele Zucconi – ha trasmesso una nota all’ufficio urbanistica ed edilizia del Comune, che deve accertare o meno l’esistenza di un abuso. Solo successivamente, sulla base del responso, parte l’eventuale denuncia. In questo caso la risposta del responsabile dell’ufficio è chiara ed è stata inoltrata non solo a noi della Municipale, ma anche ai consiglieri di opposizione: l’ufficio edilizia e urbanistica ha risposto nel merito della presunta non conformità al Regolamento urbanistico del titolo edilizio, ritenendone al contrario la coerenza. Salvo ulteriori accertamenti il titolo è valido finché non revocato>>.

Sulla vicenda interviene anche il sindaco: <<Come amministrazione abbiamo individuato un’area e i tecnici hanno detto che l’area era idonea, procedendo quindi alla definizione del progetto e all’apertura del cantiere. Sono poi emersi dei problemi di natura tecnica, come la non rispondenza dell’immobile rispetto al progetto presentato. Se c’è una responsabilità di questi ritardi e di queste problematiche, questa non è certo da far ricadere sulla giunta. Vorrei infatti chiarire che sono io la prima ad essere scocciata per questi ritardi. Inoltre: i 45mila euro, risorse di Acque Spa, non vengono affatto buttati via, perché, essendo un prefabbricato, l’immobile sarà spostato a Spianate. Come già detto, quindi, il fontanello sorgerà prima a Spianate e, in un secondo momento, ad Altopascio: entrambi i luoghi, infatti, erano stati individuati fin dall’inizio come zone prioritarie in cui andare a mettere il fontanello dell’acqua pubblica e gratuita. E tali resteranno. Rispetto ai toni, alle parole, alle provocazioni e alle offese che i consiglieri di opposizione puntualmente rivolgono a me e alla mia squadra, consiglieri e assessori, dico solo questo: oggi sono due anni dalla vittoria elettorale, possibile che dobbiate ancora imparare a fare opposizione?>>.