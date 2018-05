Altopascio: il saluto della D’Ambrosio alle nuove cariche della Misericordia

ALTOPASCIO – Nella serata di venerdi 4 maggio si sono insediati i nuovi organi di governo, supervisione e controllo della Misericordia di Altopascio.

Il nuovo Magistrato eletto ha nominato Salvatore Bono Governatore mentre Luciano Ortu è il Presidente del Collegio dei Probiviri e Giorgio Lazzarini ha assunto la Presidenza del Collegio Sindacale.

Sulla base del sostegno ricevuto dai volontari, Salvatore Bono assume quindi nuovamente il ruolo di Governatore lasciato nel 2015 per motivi familiari quando venne sostituito da Antonella Pistoresi, rimanendo comunque con un ruolo attivo all’interno del Magistrato.

Il nuovo Governatore ringrazia Antonella Pistoresi ed i componenti del Magistrato uscente per l’ottimo lavoro svolto anche in prosecuzione alla linea tracciata fin dal 2014, anno di inizio dell’ultimo mandato, che ha consentito la realizzazione di numerosi progetti, tra tutti il Poliambulatorio Medico e la ristrutturazione dell’intero immobile. Partendo da una situazione economica e finanziaria già positiva, negli ultimi quattro anni è proseguita l’opera di attenta e sana gestione dei conti che permette adesso di guardare al futuro con serenità e nuovi obiettivi da raggiungere. Tutto questo è possibile grazie all’opera fondamentale dei volontari che con il loro spirito di servizio sono essenziali per tutte le attività della Misericordia.

Oggi la Misericordia si pone nei confronti della cittadinanza come una moderna realtà, sempre più attenta alle esigenze del territorio ed ai bisogni della gente.

<<Faccio un grande in bocca al lupo al nuovo governatore e al nuovo magistrato della Misericordia di Altopascio, affinché continuino a svolgere il ruolo prezioso e, per molti aspetti, insostituibile, che riservano per la nostra comunità>>. È questo il saluto che il Sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, rivolge ai nuovi vertici dell’associazione di volontariato.

<<La Misericordia è un punto di riferimento per il paese, una realtà instancabile e sempre presente, animata da tanti volontari, che mi preme ringraziare uno per uno, perché so che, senza di loro, sarebbe tutto molto più difficile e farraginoso. Sono tanti i progetti, soprattutto nel sociale, che ci vedono collaborare con la Misericordia e numerosi quelli che struttureremo da qui in avanti: da questo punto di vista, infatti, l’obiettivo è comune e risponde all’unica volontà di metterci tutti al servizio delle persone e del nostro paese. Colgo di questa occasione, infine, per ringraziare l’ex governatore Antonella Pistoresi e il precedente magistrato per il lavoro svolto>>.