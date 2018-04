Altopascio e il 25 Aprile: successo per la ‘biciclettata’ organizzata dal Comune

ALTOPASCIO – Tutti in sella alla bicicletta per festeggiare il 25 aprile. È stata una biciclettata della Liberazione partecipata e molto sentita quella che si è tenuta oggi ad Altopascio, dove amministratori e cittadini hanno raggiunto la Dogana del Capannone nel Padule di Fucecchio, per rendere omaggio alle 174 vittime dell’eccidio del Padule. Quest’anno, infatti, l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Anpi, il Comune di Ponte Buggianese e le associazioni del territorio, ha voluto festeggiare il 73 anniversario della Liberazione dal nazifascismo in un modo diverso: dopo la cerimonia istituzionale alla Chiesa di San Rocco, nel centro del paese, i partecipanti hanno raggiunto il Padule di Fucecchio sulle due ruote, da Ponte ai Pini lungo il torrente Pescia di Collodi.