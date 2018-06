Altopascio diventa smart con la nuova carta d’identità elettronica

ALTOPASCIO – Anche la cittadina del Tau si è aggiornata e da alcune settimane ha introdotto la carta d’identità in formato elettronico, rilasciata dall’ufficio anagrafe su appuntamento.

A darne notizia è l’amministrazione D’Ambrosio che aggiunge così un altro tassello alla complessiva digitalizzazione dell’ente per rendere più facile ai cittadini l’accesso ai vari servizi e l’espletamento delle pratiche, molte delle quali possono essere effettuate direttamente online. La nuova carta di identità elettronica, che ha le dimensioni di una carta di credito, dispone di un microchip predisposto per consentire l’autenticazione online da parte del cittadino per la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione. Tale microchip rappresenta anche un sistema di sicurezza, contro la contraffazione dei dati del cittadino. Sulla carta di identità elettronica sono inoltre riportate la foto, le impronte digitali e il codice fiscale.

Per il rilascio della carta di identità elettronica è necessario registrarsi su appuntamento all’ufficio anagrafe nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle 8.30 alle 16.30. L’appuntamento può essere fissato presentandosi allo sportello o telefonicamente ai seguenti numeri: 0583.216305 o 0583.289547. Il rilascio della carta di identità elettronica non avverrà direttamente allo sportello, ma sarà recapitata a casa entro 6 giorni lavorativi. La carta potrà essere ritirata anche all’ufficio anagrafe, in via fratelli Rosselli, 11.

Le carte d’ identità già rilasciate e ancora in corso di validità resteranno valide fino alla loro naturale scadenza.