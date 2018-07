Altopascio attraverso il tempo con la Delorean per la Notte Bianca

ALTOPASCIO – La mitica Delorean, la macchina del tempo resa celebre in tutto il mondo dalla trilogia cinematografica “Ritorno al futuro” sarà la principale protagonista dell’edizione 2018 della Notte bianca di Altopascio che si terrà sabato 14 luglio a partire dalle 19 e coinvolgerà tutto il paese. Il modello che riproduce fedelmente l’auto che portò i mitici Marty, Doc & co a spasso nel tempo, sarà esposto per tutta la sera in piazza Gramsci. Ma ogni angolo del centro storico sarà coinvolto nell’evento: in ogni piazza ci sarà un’ambientazione a tema che richiamerà un’epoca precisa, dagli anni Trenta fino ai 2000. Inoltre, per tutto l’arco della serata, ci sarà l’apertura straordinaria dei negozi del centro. Prevista anche una zona bimbi con la presenza di gonfiabili in piazza Vittorio Emanuele. Chiuderà l’evento l’attesissima Silent disco, la discoteca urbana per eccellenza, che partirà all’una in piazza della Magione.

“Ritorno al passato”, questo il tema scelto per la Notte bianca di Altopascio. Uno degli appuntamenti più attesi del Luglio altopascese 2018, abbraccerà il centro storico e coinvolgerà commercianti e cittadini con musica dal vivo, allestimenti a tema, intrattenimento, figuranti, balli e molto altro. Alle piazze e al corso, infatti, sono state assegnate diverse annate: così, nell’arco di pochi metri, si passerà dalle atmosfere jazz degli anni ’30 allo stile americano dei Drive in degli anni ’60, ai colori e ai suoni degli anni ’70 e ’80, fino ad arrivare agli anni ’90 con i cartoni animati e i videogiochi cult che hanno segnato una generazione.

Ecco il programma completo dell’evento: una volta ammirata la mitica Delorean in piazza Gramsci, spostandosi in piazza della Magione si incontrerà il quartiere anni 90-2000. Qui, sarà possibile giocare ai videogiochi più amati di sempre grazie a cabinati e consolle giganti. Il tutto sarà allietato dall’esibizione live delle Alabarde spaziali che proporranno il loro repertorio di colonne sonore tratte dai cartoni animati. Comincia poi il viaggio indietro nel tempo: in via Cavour ci si imbatterà nel quartiere anni 70-80. Qui si terrà l’esibizione live dei Rum & Pera che presenterà un repertorio acustico dei brani disco che segnarono quel decennio. Continuando poi il viaggio a ritroso si giunge in piazza Tripoli, nel quartiere anni 50-60, dove un vero e proprio Drive In accoglierà i partecipanti, che potranno così rivivere il clima rock americano di quegli anni. Il viaggio si conclude in piazza Ricasoli, dove si trova il quartiere anni 30-40. Qui sarà allestita la Jazz road con ballerini, live band e Dj set.

A partire dall’una di notte poi balzo in avanti nel presente-futuro, con la Silent disco che sarà allestita in piazza della Magione. Qui, grazie all’utilizzo di speciali cuffie, tutti potranno ballare a ritmo di musica in pieno centro senza per questo disturbare i residenti. Saranno tre i dj che si alterneranno alla console per un modo nuovo e particolare di vivere il centro storico, divertirsi e ballare tutta la notte.