Alternativa Civica e il cartello di fine frazione a metà di San Colombano

CAPANNORI – Il 9 di marzo ci accorgiamo che sulla via di Sant’Antonio è spuntato un cartello con la scritta fine della frazione S.Colombano. Non essendo possibile pubblicare post sul sito del Comune, diffondiamo sulla nostra pagina facebook e su quella personale tale anomalia, essendo il cartello posizionato proprio a metà paese, dividendo la parte alta da quella bassa. Molti cittadini ci avevano fatto presente la strana posizione e, ironizzando l’annessione ad altra frazione, avevano chiesto lumi. Ci siamo prontamente attivati presso gli uffici comunali per chiedere spiegazioni e la risposta arrivata in modo arrogante e supponente diceva che il cartello era senz’altro ben posizionato, in base a una delibera del 2010 riguardante i centri abitati e che i cittadini di San Colombano erano anche molto contenti del posizionamento del cartello in quanto finalmente avevano le delimitazione dei 50 km orari. Allora coloro che abitano a San Colombano alto possono sfrecciare senza problemi con le auto??? Secondo questa risposta incompleta, inesatta gli abitanti della parte alta del paese non hanno diritto al limite di velocità?? Ma che risposta è? Quando viene fatto notare al ligio funzionario che c’è differenza tra confine di frazione e confine del centro abitato questo ci comunica che la materia non era di sua competenza e quindi aveva risposto, così per fare un piacere ma che avremmo dovuto rivolgerci altrove per chiedere spiegazioni più precise. Ma come? Un consigliere comunale (ma anche fosse stato un cittadino non avrebbe fatto differenza secondo noi) chiede formalmente spiegazioni su un cartello evidentemente messo male o in maniera inesatta e te rispondi con sufficienza e oserei dire arroganza? Ma questo fa parte da anni del marchio di fabbrica della nostra amministrazione, non c’è da stupirsi. La cosa paradossale è stata che, martedì 27 marzo il cartello è sparito ed è stato sostituito con un banale limite di velocità. Dopo aver litigato con gli uffici, essere stati trattati a pesci in faccia il cartello alla fine non c’è più. Perchè? Quei cittadini così entusiasti, come testimoniato dagli uffici, evidentemente non erano così contenti e, approfittando di una festa paesana, hanno fatto presente al nostro primo cittadino l’anomalia e lui prontamente ha provveduto a rimuovere il cartello incriminato, con la buona pace di tutti. Ancora una volta abbiamo visto la grande considerazione dei consiglieri di opposizione, che facendo presente un’anomalia prima vengono trattati da incompetenti e incapaci e poi, siccome effettivamente si trattava di cosa strana, si provvede a fare quanto detto ma ovviamente prendendosene il merito. Capannori c’è.

Alternativa Civica di centrodestra